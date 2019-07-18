美用藥過量致命案例降 20年來首見

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）根據美國今天公布的初步官方資料，美國因服用過量藥物而致命的案例，在2018年降了5.1%，是20年來首見下滑。

法新社報導，用藥過量致死案例呈現下滑趨勢，主要是因為與開立止痛藥處方有關的致死病例急遽下降。

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）說：「在藥物過量致死的最新初步數據中，可以看出美國相關單位聯手遏止類鴉片藥物的濫用與成癮，是有成效的。」然而他告誡，類鴉片藥物氾濫的問題，無法在短期間內根除。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布的數據顯示，去年的預估死亡人數降到6萬8557人，而2017年則是7萬2224人。

但這個數字還是遠高於1999年因藥物過量死亡的1萬6849人，而且在2017年前，每年都在增加，以2014年到2017年的增幅最為顯著。

服用醫生開立的天然或半合成類鴉片藥物，例如嗎啡、可待因、羥二氫可待因酮、氫可酮、二氫嗎啡酮和羥二氫嗎啡酮等，而致死的人數，由1萬4926人下降至1萬2757人，也就是說降低了14.5%。

這是所有藥物類別中死亡案例下降最多的一個，不過，與除了美沙酮（methdone）外的合成類鴉片藥物有關的死亡案例仍然快速上升，因服用古柯鹼而致命的人數也略微上升。（實習編譯：鄒玟諠/核稿：張曉雯）1080717