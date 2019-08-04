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花蓮加塱溪罕見藍色禿頭鯊 似溪流中寶石

最新更新：2019/08/04 10:31
花蓮豐濱鄉新社村加塱溪流域發現「兔頭瓢鰭鰕虎」，調查員指出，在陽光照耀下，擁有耀眼藍色的雄性兔頭瓢鰭鰕虎，顏色變化都是暫時性的，當繁殖期結束或無強烈的領域競爭下，牠的顏色會黯淡許多。（花蓮林管處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月4日
花蓮豐濱鄉新社村加塱溪流域發現「兔頭瓢鰭鰕虎」，調查員指出，在陽光照耀下，擁有耀眼藍色的雄性兔頭瓢鰭鰕虎，顏色變化都是暫時性的，當繁殖期結束或無強烈的領域競爭下，牠的顏色會黯淡許多。（花蓮林管處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月4日

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）台灣的淡水魚體色，僅少數臨海溪流鰕虎科魚類是藍色的，花蓮縣豐濱鄉新社村加塱溪流域發現「兔頭瓢鰭鰕虎」，陽光照耀下有著靛藍與橘紅色外衣，非常美麗。

林務局花蓮林區管理處委託洄瀾風生態公司於新社村加塱溪流域進行為期2年的生態資源調查，春夏兩季調查下游的棲地中，記錄到藍色禿頭鯊－「兔頭瓢鰭鰕虎」，每次出現數量平均不會超過10隻。

花蓮林管處表示，林務局近來提倡國土生態綠色網絡，著手調查各條發源自海岸山脈獨流入海的溪流。國土綠網計畫除藉生態調查記錄特色物種，也希望連結環境資源、提倡保存利用，維繫社區溪流生態資源文化知識傳承與保育，共同經營森川里海永續發展。

花蓮林管處指出，民國107年5月開始，調查人員陸續發現加塱溪中上游的青毛蟹、大和米蝦、中游的剛毛假方蟹、刺足仿匙蝦、下游的兔頭瓢鰭鰕虎等生物，共計高達32種洄游性生物，在台灣臨海溪流中，擁有驚人的多樣性，也代表由森林至河口的環境系統十分健全。

新社村加塱溪資源豐富，部落居民及學生也因調查成果逐漸認識溪流中珍貴的洄游性物種，共同保護與維護棲地環境。

調查員表示，台灣擁有色彩藍色的淡水魚比例十分低，只有少許臨海溪流鰕虎科魚類才擁有如此體色；與數量龐大的日本瓢鰭鰕虎（日本禿頭鯊）相較，兩者在外觀上十分相似，但兔頭瓢鰭鰕虎雄魚體色上會有較明顯的靛藍與橘紅色調，出現在體側與尾鰭，身上條紋屬於較為明顯的斑塊狀，身體比例也較短。

另外，食性與棲地的選擇偏好，也是兩者主要的差別，兔頭瓢鰭鰕虎常見於東台灣，如海岸山脈森林茂密，水淺清澈的臨海小溪流。除了主食藻類外，棲息於石塊的水棲昆蟲，以及順水漂流洄游性生物幼體，都是兔頭瓢鰭鰕虎多元食物之一。而日本禿頭鯊則為雜食性偏藻食的洄游魚類，多棲息於日照充足的岩石上。

調查員指出，在陽光照耀下，擁有耀眼藍色的雄性兔頭瓢鰭鰕虎，顏色變化都是暫時性的，當繁殖期結束或無強烈的領域競爭下，牠的顏色會黯淡許多，如同日本禿頭鯊一般變成灰色或綠褐色為主。（編輯：張雅淨）1080804

花蓮豐濱鄉新社村加塱溪流域發現罕見「兔頭瓢鰭鰕虎」，與數量龐大的日本瓢鰭鰕虎（日本禿頭鯊）（圖）相較，雖外觀上相似，但體色、花紋、身體比例都不盡相同。（花蓮林管處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月4日
花蓮豐濱鄉新社村加塱溪流域發現罕見「兔頭瓢鰭鰕虎」，與數量龐大的日本瓢鰭鰕虎（日本禿頭鯊）（圖）相較，雖外觀上相似，但體色、花紋、身體比例都不盡相同。（花蓮林管處提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月4日
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