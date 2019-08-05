菜市場金馬獎 五星市集2019年有望誕生

（中央社記者廖禹揚台北5日電）一年一度的菜市場界金馬獎評核來了，經濟部今天正式啟動品牌及優良市集暨樂活名攤評核，並鼓勵品牌市集進階挑戰「五星優良市集」，將在今年10月揭曉評選結果。

邁入第10年的市場評核，今年請到中央社董事長、作家劉克襄擔任評審團主席，評審陣容包括良食究好執行長吳季衡、范特喜微創文化創辦人鍾俊彥、有方文化社長余宜芳、凡止文創設計總監徐璽、作家楊路得等，希望結合各領域專家意見，提供市集攤商更多元角度建議。

劉克襄今天作為評審團主席出席經濟部中部辦公室記者會，劉克襄指出，菜市場蘊含的生活文化，有無限大的可能，他會將菜市場視作一個國家「國力的展現」，不只是在市場裡的物質豐裕，還有其規模、相關建設，是否考量人性、設置無障礙空間，以及衛生安全等，透過經濟部評核，有助修正改善，讓菜市場更好。

劉克襄也說，菜市場不只是當地民眾購物的地方，「他本身就是最大的生活博物館」，也是觀光旅遊景點，台灣要發展觀光旅遊，除了既有景點，若能有20、30個四星、五星市集，「整個台灣就會是個大的觀光百貨公司」。

今年全台共有25處公有市集、291處攤舖經地方政府推薦參加中央評核，經濟部中辦主任郭坤明表示，今年評核也擴大地方政府參與，授權地方進行三星以下評選工作。評審團將在8月進行實地評核，預估10月揭曉評核結果。

郭坤明表示，由於五星標準嚴格，去年雖有10處攤舖取得首批五星樂活名攤認證，但至今仍無市集取得五星殊榮。經濟部今年也鼓勵具品牌市集認證市集挑戰五星認證，台北市士東市場、台北市華山市場、新北市瑞芳美食廣場、台中市逢甲觀光夜市將成為首批挑戰者。

經濟部透過邀請內外部委員進行評核，至今已評選出215處優良市集、3375處樂活名攤，其中包含17處品牌市集、24處四星優良市集、10處五星樂活名攤，並每年辦理抽查，以確保獲認證市集與攤商品質。（編輯：黃國倫）1080805