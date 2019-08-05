澳洲新法生效後 61歲罹癌婦女成安樂死首例

（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲維多利亞省飽受爭議的輔助死亡法今年6月生效後，一慈善機構今天表示，一名61歲罹癌婦女成為20年來依據此新法安樂死的首例。

支持安樂死的組織「走好澳洲」（Go Gentle Australia）昨天表示，育有2女的羅伯森（Kerry Robertson）在停止接受轉移性乳癌治療3個月後，於今年7月離世。

2017年澳洲維多利亞省通過新法，使安樂死合法化，並於今年6月生效，預期其他省會起而仿效。

羅伯森在維多利亞省班迪戈（Bendigo）東南方的一座小鎮結束生命。她2010年發現罹患乳癌後，癌細胞逐漸擴散至骨頭、肺臟、大腦及肝臟。

走好澳洲表示，今年3月，羅伯森發現化療的副作用失去控制後，決定放棄化療。歷經26天的批准流程後，最終服藥結束自己的生命。

羅伯森的女兒雅基（Jacqui）在聲明中表示：「一切發生的很快，她準備好要走了。她的身體虛弱，且承受極大的疼痛。她身陷痛苦很久了。」

安樂死在澳洲北領地曾經是合法的，但聯邦政府在1997年推翻了該法。（實習編譯：陳意安/核稿：陳昱婷）1080805