環團憂鳥嘴潭人工湖遭污染 中水局：有因應措施

（中央社記者王揚宇台北12日電）環保團體今天表示，鳥嘴潭人工湖預定地有斷層經過，周邊也有垃圾場等恐污染水源，將於本月底赴行政院陳情，盼政府確保用水安全；水利署中區水資源局官員說，已有多項因應措施，確保水質無虞。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧等人，今天在立法院召開記者會，說明他們對鳥嘴潭人工湖計畫的擔憂。

陳椒華質疑，鳥嘴潭人工湖計畫預定地旁有草屯垃圾場，根據空拍畫面，垃圾場內四處流竄的污水恐流入地下，影響人工湖水質；另外，隘寮斷層通過人工湖預定地，若施工單位要興建水泥牆阻擋污水，恐因斷層活動等狀況，導致水泥牆龜裂，開發單位對此更沒有進行地質鑽探。

其他環保團體成員也呼籲，鳥嘴潭人工湖應該劃設為自來水水質水量保護區，確保民眾飲用水安全。

今天受邀出席記者會的經濟部水利署中區水資源局副局長潘禎哲說，已進行過現場地質鑽探，包括隘寮斷層等，在環評報告中有揭露，也經過審查委員們充分討論，對於人工湖水質的影響，會透過多種因應措施來確保用水安全。

至於截水牆部分，潘禎哲指出，是採用塑型混凝土，與地質較符合，厚度約1公尺至1.5公尺，可阻隔污水並抗震動。

水利署中區水資源局也發布新聞稿指出，劃設水質水量保護區部分，將以維護水源優先、降低限制人民權益的思維，由內政部配合地方建置埔里鎮及國姓鄉污水下水道系統（目前也陸續發包施工中），避免生活污水排放，並請南投縣政府加強烏溪上游污染源稽查，以確保水質。

此外，根據近年堰址水質調查，檢測值均符合飲用水水源水質標準，尚無水源水質貽害之虞，目前無推動劃設水質水量保護區的規劃。

經濟部水利署在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，根據水利署簡報資料，鳥嘴潭人工湖計畫總經費新台幣199億元，期程為民國104年到111年，完成後每天可增供水量25萬公噸，其中分配彰化21萬公噸、草屯4萬公噸，目標為穩定區域供水及讓用戶減抽地下水。（編輯：李信寬）1080812