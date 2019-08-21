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自來水工程提早完工 台中全面恢復供水

最新更新：2019/08/21 19:36
台灣自來水公司進行管線遷移及檢修，台中市10個行政區原本宣布停水23到46小時，由於工程順利提前完工，台水表示，21日下午5時已全面恢復供水。（水公司提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月21日
台灣自來水公司進行管線遷移及檢修，台中市10個行政區原本宣布停水23到46小時，由於工程順利提前完工，台水表示，21日下午5時已全面恢復供水。（水公司提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市10個區因為台灣自來水公司進行管線遷移及檢修，原本宣布停水23到46小時，由於工程順利，台水今天表示，下午5時已全面恢復供水。

台水公司第四區處為配合台中市政府潭子區外環路銜接工程，辦理1000公釐自來水管線遷移改接，併同下游端北屯區1350公釐送水幹管檢修等二合一工程，20日上午10時起停水施工，原本預計有10個行政區將停水23到46小時。

台水表示，這次工程總計動用5組工班，24小時不眠不休、風雨無阻徹夜同步作業，大幅縮短施工時間。其中潭子區工程提早3.5小時完工，20日晚上10時30分開始逐步送水；北屯區工程提早5小時完工，21日清晨4時開始逐步送水。

台水第四區處處長蕭淑貞表示，這次工程施工順利提前5小時完工，且停水前即透過多重管道廣為宣傳，提醒用戶、社區大樓等將蓄水池蓄滿，以降低復水所需時間；再藉由供水管網全力調度水源至停水區域管線，大幅縮短復水作業所需時間，今天下午5時已全面恢復供水。（編輯：李錫璋）1080821

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