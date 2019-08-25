都會區在宅醫療新模式 不只看病也支援長照

執行在宅醫療的台北都蘭診所25日開幕，不只是醫師到家看病，並提供民眾在家自立生活支援，且跟長照密切結合，能在地安老。中央社記者陳偉婷攝 108年8月25日

（中央社記者陳偉婷台北25日電）執行在宅醫療的台北都蘭診所今天開幕，台灣在宅醫療學會理事長余尚儒說，在宅醫療不只是醫師到家看病，更重要是提供民眾在家自立生活支援，且跟長照密切結合，能在地安老。

余尚儒2017年在台東縣東河鄉都蘭村開設全台第一家以「在宅醫療」為中心的基層診所「都蘭診所」，讓診所成社區居民夥伴，透過醫師每個月1次的家訪，讓在家長者有安心可依的醫療和生活支援，也讓照護和生活有妥善連結。

台北都蘭診所則試著開創都會區的在宅醫療模式，所長張凱評上午在記者會表示，近年陸續接觸台北的在宅個案，與台東偏鄉相較，台北市雖是首善之都，醫療資源相對充沛，但還是有許多受病痛、失能所苦的人被環境侷限，困在都市水泥叢林中無法就診。

張凱評表示，曾接觸一名年長失智個案，他除了醫療，也需要長照支持及營養師協助；還有一名50餘歲的失能者，他面對的經濟、照護壓力更甚於醫療需求。在宅醫療不只是提供醫療服務，也要提供個案生活相關支援。

日本發展社區互助、共生已具規模，張凱評說，台灣也可以思考如何借鏡日本經驗，台北都蘭診所為個案提供24小時在宅支援，包含在家住院、在宅門診、在宅緩和醫療，且診所就有資深照顧管理專員（照專），可協助連結醫院、診所、長照單位和社區資源，形成緊密合作的支援網路。

另一方面，張凱評表示，照顧不該孤立無援，希望互助、共老的精神可以在台北生根。觀察也發現，許多失能者仰賴移工照護，在宅醫療也希望看照更多在都市裡辛苦生活的人，如照顧者、移工等。

在宅醫療服務主要的提供對象為行動不便、就醫困難者，余尚儒說，癌症末期、中風、腦傷、因意外傷害後行動不便、臥床者都是服務對象，尤其都會區常有住在高層公寓、行動不便、衰弱的年長者，也都可接受在宅服務。

余尚儒說，未來將建議在宅醫療資源地圖，供民眾按圖索驥，目前民眾若有相關需求，除可直接跟診所聯絡，也可透過長照政策的照專轉介。（編輯：黃世雅）1080825