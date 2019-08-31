台南增1例本土登革熱 同住家人也疑中鏢

（中央社記者陳偉婷台北31日電）疾管署今天宣布，台南市新增1例本土登革熱，為30多歲男性，原出現發燒、肌肉關節痛被疑為流感，後來出疹、二次採檢確診登革熱。另有同住家人也疑感染，2人目前住院隔離中。

衛生福利部疾病管制署上午透過新聞稿公布，台南市新增1例本土登革熱病例，為北區雙安里30多歲男性。他近期無出國史，8月20日起出現發燒、肌肉關節痛等情形，22日曾就醫，原以為是流感，但快篩後排除。

個案25日肢體出疹，因症狀未改善，且同住家人也出現疑似症狀，個案27日再度就醫並通報，經30日二採後檢驗確診。目前個案住院隔離中，同住家人還需二採以確認是否感染，但目前也是住院隔離中。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，個案可能被感染期間主要活動地以北區雙安里居住地、北區北華里、安南區長安里及中西區小西門里工作地為主，其中個案位於北區北華里的工作地，鄰近8月15日公布台南第19例個案的北區工作地，但考量同住家人也有疑似症狀，初判不排除感染源為其住家及工作地。

今年截至目前，台灣累計76例本土登革熱病例，高雄市51例、台南市21例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有348例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

氣象預報資料顯示近日對流雲系發展旺盛，各地午後易有局部大雨發生的機會，疾管署提醒，雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。（編輯：李錫璋）1080831