異位性皮膚炎抓到破皮包紗布 藥物飲食環境改善

7歲男童和4歲女童罹患異位性皮膚炎，因皮膚搔癢抓到破皮，甚至包上紗布，後經藥物、飲食、環境改善調理，病情已獲得控制。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年9月4日

（中央社記者趙麗妍台中4日電）7歲男童和4歲女童罹患異位性皮膚炎，因皮膚搔癢抓到破皮，女童的腳抓到流血得包上紗布，後經藥物、飲食、環境調理改善，病情逐漸穩定，皮膚重現光滑。

就讀幼稚園的兩兄妹，因皮膚搔癢到台中慈濟醫院看診，母親表示，兄妹都是2歲起出現皮膚症狀，起初只有臉部皮膚小面積泛紅，感覺癢就忍不住抓；4、5歲後皮膚搔癢範圍愈來愈大，搔抓痕跡也愈來愈嚴重。

母親指出，看遍中、西醫做過各種異位性皮膚炎的治療，也試過很多保濕乳液及減敏產品，效果都有限。

小兒免疫醫師余孟恭表示，兄妹除手肘彎、膝蓋窩外，連肚子、背上、臉上與四肢，處處可見抓破皮的病灶，皮膚粗糙甚至苔蘚化，周遭皮膚色素沈著或有疤痕化組織，尤其罕見的是小妹妹才4歲，已出現嚴重皮膚症狀。

抽血檢測發現，小兄妹兩人免疫球蛋白E都超過5000，引發異位性皮膚炎可能的過敏原達20多項。

余孟恭指出，異位性皮膚炎是慢性與反覆發作的皮膚搔癢發炎病症，發生主因與遺傳基因、環境誘發因子與個人免疫及體質有關。特別的是，小兄妹的父母都沒有異位性皮膚炎病史，這種情形並不常見，治療方向必須從環境與體質方面著手。

余孟恭表示，針對小兄妹病情，用藥方面依症狀使用免疫製劑、抗組織胺與類固醇制劑，改善過敏。飲食部份衛教父母，避免讓孩子吃甜食、喝含糖飲料與油炸食物，多吃富含維生素Ｃ及微量元素鋅的綠色蔬菜跟水果。居家環境則須減少灰塵、勤換寢具減少塵蟎曝露。

余孟恭指出，有些嚴重的異位性皮膚炎個案可能需要長期調理，小兄妹在治療月餘，病情已明顯控制並呈現穩定，皮膚逐漸重現平滑正常狀態。（編輯：方沛清）1080904