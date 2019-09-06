壓力大又吃魷魚絲 女學生顳顎關節痛張不了口

（中央社記者張榮祥台南6日電）一名16歲女高中生，課業壓力大，白天不自覺會咬牙，晚上更一邊讀書一邊吃魷魚絲，長期下來出現左耳旁疼痛及偏頭痛，甚至張不了口，就醫後才確診是顳顎關節痛。

具有牙醫執照的台南市立醫院中醫部醫師郭鈺君今天指出，這名女高中生長期以來覺得左耳旁疼痛及偏頭痛，找遍骨科和牙科治療，且服用肌肉鬆弛劑及止痛消炎藥，雖稍微有改善，還是會反覆發作。

女高中生持續求診，終於被查出原因，原來她從國小6年級起，學校課業壓力大，白天不自覺會咬牙，晚上更一邊讀書一邊吃魷魚絲，睡眠又不好，常磨牙，顳顎關節就不斷有異常受力，身體才出現慢性發炎反應，有時還張不了口。

女高中生就這樣被顳顎關節痛折磨了數年，就醫時臉色明顯不佳，接受針灸等治療3週後，症狀緩解，但是否可以完全治癒，醫師也沒把握。

郭鈺君表示，顳顎關節症候群主要症狀是顳顎關節區疼痛，會有異常的關節音及下顎運動功能障礙，常見於青壯年和女性，目前發病機制仍不清楚，但顳顎關節症候群與精神心理狀態非常密切。

研究顯示，顳顎關節症候群的患者中，23%伴有明確的精神心理症狀，50%合併有睡眠問題，女性發生的情況多過於男性。（編輯：林沂鋒）1080906