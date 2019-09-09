立法院厚生會 成立推動全民CPR委員會

立法院厚生會與財團法人厚生基金會9日邀集全國急救團體及機關代表，成立「推動全民CPR（心肺復甦術）委員會」，期盼提升民眾急救的知能及OHCA（到院前心肺功能停止）患者存活率。中央社記者王揚宇攝 108年9月9日

（中央社記者王揚宇台北9日電）為提升OHCA（到院前心肺功能停止）患者存活率，立法院厚生會、財團法人厚生基金會今天邀集全國急救團體及機關代表，一同成立「推動全民CPR（心肺復甦術）委員會」，期盼提升民眾急救的知能，成為第一線救護先鋒的後盾。

立法院厚生會長蔣萬安與國民黨立委陳宜民、柯志恩、許毓仁、林麗蟬，以及亞洲復甦聯合會主席王宗倫等人今天在立法院召開記者會，宣布成立推動全民CPR委員會，而今天剛好也是全國救護日。

蔣萬安指出，根據統計，台灣去年OHCA患者救回的存活率為22%，相較美國西雅圖的63%，仍有努力的空間，而台灣絕對有相關的技術、環境及專業人才，可以達到這個高標，但如何將力量與資源集合起來，就是今天成立委員會的重要工作，他會以厚生會長身分，盡最大的力量給予相關支援與支持。

蔣萬安說，意外發生的瞬間，在身邊的人往往不是專業救護人員，成立這個委員會最大的願景，是希望培養國人具備急救素養與知能，也要透過委員會作為倡導急救工作的平台。（編輯：李信寬）1080909