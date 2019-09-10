長期貧血又腹脹 原來是幽門桿菌作怪

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初（圖）10日在記者會提醒，幽門桿菌感染除了可能貧血，也可能增加胃癌發生的機會，當長期貧血或有腹脹、消化不良症狀時，應至腸胃科就醫檢查，儘早發現治療。中央社記者陳偉婷攝 108年9月10日

（中央社記者陳偉婷台北10日電）長期貧血可能與幽門桿菌感染有關。一名男子近一個月來容易腹脹、難消化，就醫發現幽門桿菌感染，幽門桿菌會破壞胃黏膜及引發胃疾，可能會慢性出血造成血球流失而有貧血症狀。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初今天在記者會分享，28歲張先生每年都有健康檢查，近年有稍微貧血，但因沒有其他症狀，沒有進一步檢查。

他說，直到近一個月，張先生常感覺容易腹脹、難以消化而就醫。檢查發現胃靠近幽門處有廣泛性的發炎，表面形成類似雞皮疙瘩般結節狀變化，十二指腸也有潰瘍過的疤痕。

進一步檢查發現，張先生是幽門桿菌感染，投以胃藥及抗生素治療治療後，消化症狀已有改善，長期貧血問題正持續追蹤。

康本初表示，慢性貧血的原因與血球原料吸收不足、體內造血、血球溶血、血球流失有關；幽門桿菌的感染則會造成血球流失及血球原料吸收不足的問題而引發貧血，兩者互有關連。

尤其幽門桿菌會破壞胃黏膜，感染幽門桿菌可能會造成胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、胃癌等，常見症狀包括腹脹、腹痛、消化不良。這些胃疾可能會因慢性出血造成血球流失，出現頭暈、疲倦、體力差等胃部以外的貧血症狀。

此外，幽門桿菌感染若造成慢性胃炎會使胃酸分泌減少，使食物中的鐵較難吸收；若引起萎縮性胃炎會使胃內在因子分泌減少，食物中的維他命B12較難吸收。鐵、維他命B12都是製造血球的原料及必需物質，原料吸收問題也是長期貧血應該考慮的。

康本初指出，目前台灣幽門桿菌感染盛行率約20%，幽門桿菌是經口傳染的細菌，寄生在胃的幽門附近，預防感染首重飲食衛生，使用公筷母匙，避免飲用有污染之虞的水，不以口中食物餵食嬰兒。

康本初提醒，幽門桿菌感染除了可能貧血，也可能增加胃癌發生的機會，當長期貧血或有腹脹、消化不良症狀時，應至腸胃科就醫檢查，儘早發現治療。若幽門桿菌治療後仍持續貧血，建議進一步檢查找出造成貧血的原因。（編輯：戴光育）1080910