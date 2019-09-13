雲嘉秋行軍蟲數量增 應變小組預警農民防範

（中央社記者楊淑閔台北13日電）秋行軍蟲災害緊急應變小組今天表示，根據監測統計結果顯示，雲林及嘉義誘捕到的秋行軍蟲個體數明顯增加，推測田區已有新世代成蟲羽化出現，已發布預警，籲請農民加強防範。

應變小組指出，秋季為國內雜糧作物主要栽培期，近來秋行軍蟲為害通報案例似有增加趨勢，而每年8到9月為秋作玉米栽種期，在雲、嘉地區種植的硬質玉米及青割玉米中，雲林縣早植株高已約40到50公分，嘉義縣則約在15公分高，目前都有秋行軍蟲為害通報案例。

應變小組表示，由於硬質玉米及青割玉米栽培管理粗放，秋行軍蟲一旦入侵為害，植株受害嚴重程度普遍高於有管理的食用玉米田區。為教導及提升農民秋行軍蟲辨識、通報、自主管理能力，包括桃園、苗栗、南投、雲林、嘉義、花蓮、金門、澎湖等縣市，已辦理宣導講習共計21場次，計1146人次參與。

應變小組統計，截至9月12日止，全國各縣市都有秋行軍蟲通報確定案件，計526件、分布1977.323公頃；成蟲確定案例，計257件。目前已完成銷毀81件、21.79公頃，藥劑防治443件、1500.67公頃，其中金門藥劑防治案例即達277件、1441.67公頃。（編輯：戴光育）1080913