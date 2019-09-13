更多編輯台推薦新聞：
專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始
產經

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

九二一地震20年／記者在現場 與死亡距離原來這麼近
生活

九二一地震20年／記者在現場 與死亡距離原來這麼近

MLB天使隊球星大谷翔平本季報銷 左膝將開刀
運動

MLB天使隊球星大谷翔平本季報銷 左膝將開刀

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現
政治

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

雲嘉秋行軍蟲數量增 應變小組預警農民防範

最新更新：2019/09/13 15:58

（中央社記者楊淑閔台北13日電）秋行軍蟲災害緊急應變小組今天表示，根據監測統計結果顯示，雲林及嘉義誘捕到的秋行軍蟲個體數明顯增加，推測田區已有新世代成蟲羽化出現，已發布預警，籲請農民加強防範。

應變小組指出，秋季為國內雜糧作物主要栽培期，近來秋行軍蟲為害通報案例似有增加趨勢，而每年8到9月為秋作玉米栽種期，在雲、嘉地區種植的硬質玉米及青割玉米中，雲林縣早植株高已約40到50公分，嘉義縣則約在15公分高，目前都有秋行軍蟲為害通報案例。

應變小組表示，由於硬質玉米及青割玉米栽培管理粗放，秋行軍蟲一旦入侵為害，植株受害嚴重程度普遍高於有管理的食用玉米田區。為教導及提升農民秋行軍蟲辨識、通報、自主管理能力，包括桃園、苗栗、南投、雲林、嘉義、花蓮、金門、澎湖等縣市，已辦理宣導講習共計21場次，計1146人次參與。

應變小組統計，截至9月12日止，全國各縣市都有秋行軍蟲通報確定案件，計526件、分布1977.323公頃；成蟲確定案例，計257件。目前已完成銷毀81件、21.79公頃，藥劑防治443件、1500.67公頃，其中金門藥劑防治案例即達277件、1441.67公頃。（編輯：戴光育）1080913

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報