清泉崗門戶計畫 林佳龍盼中市府加速補件

（中央社記者陳俊華台北17日電）交通部長林佳龍今天說，台中市政府3月時曾撤回清泉崗門戶計畫，但交通部希望台中市府能持續進行，能主動做的就加速進行，「進度都拖了半年時間，希望他們能加速補件」。

林佳龍15日在臉書發文指出，「就在台中機場不斷提升的階段，盧市府決定停止機場外的都市計畫，真的非常可惜」。但隨後又編輯貼文，刪去「盧市府」等字眼，改為「就在台中國際機場不斷提升的同時，希望先前佳龍擔任市長時規劃的清泉崗門戶計畫，也能跟著進行都市計劃檢討和調整，並打造更便捷的聯外交通和生活機能」。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌率領內閣進行施政總質詢。林佳龍在會前受訪時表示，台中市政府3月時撤回在內政部審查的清泉崗門戶計畫，交通部希望台中市府能持續進行，所以後來台中市府也再次送出，「現在好像審查在補件當中」。

林佳龍說，有關於交通部負責的機場內部分，還是持續推動台中國際機場2035年計畫；至於機場外的規劃，涉及台中市政府權責，希望能同步加速進行。

林佳龍表示，台中市政府的程序現在並沒有完成，交通部能主動來做的，就加速進行；現在台中市政府撤回之後又送出，「進度都拖了半年時間，希望他們能加速補件」。（編輯：黃國倫）1080917