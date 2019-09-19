健保C肝新藥 20日起有條件釋出1600名額

（中央社記者張茗喧台北19日電）今年4萬名健保C肝新藥名額早在7月用罄，為確保治療不中斷，健保署今天宣布20日起再加碼2.65億元，共可治療1600名患者，但因經費有限，僅開放肝纖維化F3級以上患者優先治療。

為了達到根除C肝目標，衛生福利部2017年1月首度將C肝全口服藥物納入健保給付，過去2年來花費新台幣80億元，治療超過2萬9000人，有完整治療的患者治癒率達97%。

健保署今年共預計花費65.3億元、治療4萬名C肝患者，但因治療條件放寬，凡是驗出C肝病毒者都能用藥，導致治療人數暴增，4萬名額早在7月就全數用罄，為確保治療不中斷，健保署向健保會爭取加碼C肝治療名額，挪移健保總額中的其他款項支應。

健保署昨天公告修訂「C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫」，宣布9月20日起將重新開放C肝新藥給付，但卻註明9月20日至12月31日的收新收個案必須達到肝纖維化F3級以上才可用藥，再次限縮用藥標準。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠今天接受記者電訪時表示，根據健保會決議，截至今年底前追加的預算以19億元為目標，20日將首波釋出2.65億元、約1600個名額，讓肝纖維化F3級以上患者優先治療。

戴雪詠說，據健保署推估，截至今年底為止應有4000名肝纖維化F3級以上病人需接受治療，扣除目前網站上登錄的612人，至少還需要8億元預算才夠支應，其餘預算將逐步盤點釋出；若有超過8億元部分，將再開放給輕度患者使用。

台灣肝臟研究學會會長暨林口長庚醫院副院長簡榮南受訪時表示，衛福部長陳時中原本希望能爭取多一點經費，但初步僅能釋出2.65億元，可治療約1600個名額，在有限經費下才決定限縮用藥條件，至少確保重症患者治療不中斷。

外界質疑，健保署先前既然大幅放寬用藥條件，代表中重度患者已大幅減少，如今卻限制追加1600個名額只能用於中重度患者身上，患者從哪來將是一大問題。

簡榮南解釋，由於C肝沒有症狀，C肝患者當中有將近一半病人不知道自己有C肝，透過媒體、鄰居、家人建議就醫時已經肝硬化，以他的門診為例，7月以來等待治療的C肝患者約有30人，其中2/3是輕度、1/3是中重度，顯示仍有隱藏的中重度患者仍陸續確診當中。

簡榮南說，這次追加的C肝新藥限縮用藥條件，或許會讓7月就開始等待用藥的輕症患者有點失望，但明年元旦新的預算下來後就會再次開放，僅需多等半年就能用藥，他也認為1600個名額應該用得完。

簡榮南強調，為了強化篩檢，不僅國健署將原住民成人預防保健篩檢年齡從45歲降至40歲，很多醫院也紛紛將過去篩檢出C肝的患者挑出，重新回到醫院進行檢查，肝病防治基金會也串連北、中、南地區，深入社區進行篩檢，盼找出更多隱藏患者。（編輯：方沛清）1080919