統一發票千萬獎號開出 連兩期都是4開頭

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）最新一期統一發票今天開獎，今年7、8月統一發票特別獎（1000萬元）獎號為45698621，連續兩期千萬獎號都是4開頭。

7、8月特獎（200萬元）獎號則為19614436，頭獎（20萬元）3組分別是96182420、47464012及62781818。本期增開2組6獎（200元）獎號則為928及899。中獎民眾自10月6日起可開始領獎，領獎期限至2020年1月6日止。

財政部提醒，今年12月起統一發票獎金免稅門檻將提高至5000元，從7、8月期統一發票開始適用，提醒幸運中4獎（4000元）民眾，等到12月後再領獎，便可省下800元所得稅。

繼今年5、6月期開出特別獎（1000萬元）獎號開出46356460，今天開獎的7、8月期特別獎獎號45698621，同樣為4開頭。

另一方面，財政部也提醒，至今5、6月期特別獎（1000萬元）中獎發票還有一半沒來領，張數高達8張，金額最小一張為「茶之魔手」高雄保安店開出的1杯台灣青茶發票，花25元就中獎。

另有3張消費金額也在百元以下，包括統一超商新竹「竹東門市」開出的50元麵包及多多活菌發酵乳發票、統一超商新北永和「邁群門市」開出的56元蜂蜜水發票，以及台中市北屯區崇德路「多喜田」開出的60元食品發票。

5、6月期特獎（200萬元）中獎發票也還有4張未領，包括桃園市龜山區復興街「康紀食品」開出的84元餐飲發票，統一超商台中「金大安門市」開出的150元排骨便當及奮起湖便當發票，以及摩斯漢堡台北「松山店」開出的365元鱈魚堡套餐發票，宜蘭縣五結鄉利興二路「溪和食品」開出的1315元鯖魚、吻魚發票。（編輯：楊凱翔）1080925