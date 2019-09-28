汐止強降雨 工程土石阻塞導致多部機車泡水

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市汐止新台五路人行道工程，因為強降雨導致土石阻塞排水口而積水，多部機車泡在水中。市府工務局養工處表示，將先清除阻塞排水的土石，並趕工處理鋪面，防止再度積水。

新北市汐止地區因為今天清晨強降雨，新台五路二段的人行道工程尚未完工，工程的級配料土石阻塞在排水口，一度發生積水，造成多部機車遭水淹到排氣管，部分汽車也遭殃，居民相當無奈。

汐止區福安里長顏群宗獲居民通報，發現是人行道工程的泥石遭大雨沖刷，阻塞下水道排水孔才會造成淹水，里長也立即通知工程單位處理。

新北市工務局指出，雨勢太大又地處斜坡，將人行道工程的砂石沖刷出來，才造成積水。

新北市府養護工程處長馮兆麟接受中央社訪問表示，養工處正在進行汐止新台五路人行道工程的混凝土開挖，以及綁鋼筋工程，由於當地強降雨導致級配料、土石從上游往下沖刷後，積水往人行道兩側低窪處蔓延。

馮兆麟表示，目前養工處已經緊急調派包商在陣雨中處理，清除阻塞排水的土石，預計在今天下午3時可以清除完畢。他說，包商將連夜加班趕工先處理鋪面問題，暫時將積水問題解決，目前有些機車已經騎走，有些還留在當地。

工務局指出，若居民發現有機車因積水或淹水受損，將由里長協助造冊登記求償。（編輯：卞金峰）1080928