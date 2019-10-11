更多編輯台推薦新聞：
NBA上海站政府民眾兩樣情 比賽依舊爆滿
國際

NBA上海站政府民眾兩樣情 比賽依舊爆滿

影片／太空人最終戰技壓光芒 連3年晉級美聯冠軍賽
運動

影片／太空人最終戰技壓光芒 連3年晉級美聯冠軍賽

影片／國慶煙火42分鐘史上最長 逾32萬人次觀賞
生活

影片／國慶煙火42分鐘史上最長 逾32萬人次觀賞

諾貝爾文學獎 波蘭和奧地利作家獲殊榮
國際

諾貝爾文學獎 波蘭和奧地利作家獲殊榮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

雙十連假商機旺 百貨業祭優惠搶客

最新更新：2019/10/11 17:26

（中央社記者吳柏緯台北11日電）搶攻雙十連假檔期商機，百貨業者紛紛祭出各式優惠，除搭配週年慶活動之外，與故宮跨界合作、餐飲滿百送百等，盼能殺出一條血路，為今年的業績錦上添花。

故宮博物院的故宮精品與新光三越台北站前店聯手打造「小時代的日常」主題快閃店，搭配現正在故宮展出的「小時代的日常：一個17世紀的生活提案」，讓無法前往故宮的民眾與觀光客也能體會文物之美與台灣的文創能量，並購買相關商品。

統一時代百貨台北店則看好連假出遊人潮商機，大打美食牌。在12日前，只要在館內的餐飲櫃位消費滿新台幣500元就送500元服飾優惠券，先祭完五臟廟再啟動血拼行程。此外，在週年慶期間，也推出指定餐飲櫃位刷聯名卡可享88折優惠。

Global Mall的週年慶在10日登場，適逢雙十連假，加上多家餐飲品牌設櫃，可望帶動業績。Global Mall表示，今年自有的行動支付系統GM pay上線，推出多項好康，聯名卡友只要於10月10日至10月31日首次登入APP會員並綁定GM pay，首刷最高回饋點數36%；另外，10月10日至12月31日若使用GM pay消費美食，可享點數最高兩倍送。（編輯：鄭雪文）1081011

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報