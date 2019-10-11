雙十連假商機旺 百貨業祭優惠搶客

（中央社記者吳柏緯台北11日電）搶攻雙十連假檔期商機，百貨業者紛紛祭出各式優惠，除搭配週年慶活動之外，與故宮跨界合作、餐飲滿百送百等，盼能殺出一條血路，為今年的業績錦上添花。

故宮博物院的故宮精品與新光三越台北站前店聯手打造「小時代的日常」主題快閃店，搭配現正在故宮展出的「小時代的日常：一個17世紀的生活提案」，讓無法前往故宮的民眾與觀光客也能體會文物之美與台灣的文創能量，並購買相關商品。

統一時代百貨台北店則看好連假出遊人潮商機，大打美食牌。在12日前，只要在館內的餐飲櫃位消費滿新台幣500元就送500元服飾優惠券，先祭完五臟廟再啟動血拼行程。此外，在週年慶期間，也推出指定餐飲櫃位刷聯名卡可享88折優惠。

Global Mall的週年慶在10日登場，適逢雙十連假，加上多家餐飲品牌設櫃，可望帶動業績。Global Mall表示，今年自有的行動支付系統GM pay上線，推出多項好康，聯名卡友只要於10月10日至10月31日首次登入APP會員並綁定GM pay，首刷最高回饋點數36%；另外，10月10日至12月31日若使用GM pay消費美食，可享點數最高兩倍送。（編輯：鄭雪文）1081011