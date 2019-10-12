不孕夫妻求子全靠他們 隱身實驗室胚胎師

中山醫院胚胎師李黛君從事這個行業已21年，她說，胚胎師不僅是一份工作，也是做善事，至今她幫助超過近千對夫妻生下超過1000名寶寶，這份成就感令她再辛苦都甘之如飴。中央社記者張茗喧攝 108年10月12日

（中央社記者張茗喧台北12日電）試管嬰兒是許多不孕夫妻最後的希望，而替這群夫妻圓夢的，正是隱身在實驗室裡的胚胎師，從洗精蟲、取卵學起，看著手中的小生命一天天成長，是不少胚胎師們最大的前進動力。

中山醫院胚胎師李黛君擔任胚胎師已有21年，她接受中央社記者訪問時表示，在她求學階段，試管嬰兒問世不過10年時間，還是走在「時代尖端」的技術，胚胎師不僅是培養試管嬰兒的關鍵角色，也有許多新技術可學，工作環境也相對單純，讓她對這份工作相當嚮往。

畢業1年後，她在因緣際會下投入胚胎師行列，從李黛君回憶，胚胎師訓練類似師徒制，由資歷深的胚胎師帶著她，第一步就是學「洗精蟲」，在洗之前必須重複確認身分，接著用培養液沖掉精蟲身上的雜質、精液，並用肉眼計算精蟲數量，光是這一步就得花上3個月。

除了洗精蟲，用細到不行的玻璃吸管吸卵子、吸胚胎也是胚胎師養成道路上的一大考驗，李黛君說，由於卵子、胚胎實在太小一顆，相當考驗手部力道的控制能力，一個不小心就可能把卵子或胚胎噴飛，再也找不回來。

因此受訓中的胚胎師會先用老鼠作實驗，替老鼠打排卵針、受精，再用老鼠胚胎練習，等到完全熟悉以後，才能實際操作人類的卵子和胚胎。她回憶，這個過程很有趣也很辛苦，每天都要反覆練習，每一顆卵子、胚胎都很寶貴，不容許出任何一點差錯。

李黛君說，一般狀況下，會由一名胚胎師洗精子，另一人在濾泡液中找卵子，放到培養皿當中，一滴培養液配一顆卵，旁邊擺上10萬隻精蟲，16到20小時過後再用玻璃吸管反覆吸卵子，去掉周圍的顆粒細胞，就能知道卵子究竟有沒有成功成為受精卵，也是胚胎師俗稱的「拆蛋」。

在胚胎師眼中，每一顆胚胎都是他們的心血，李黛君笑說，有時候她會跟胚胎說話，希望他們乖乖長大，長得不好也會替胚胎們擔心，思考是不是哪裡出了問題，心情也會隨著胚胎的狀況大起大落，但只要看到這些「準寶寶」們順順利利地發育，心情就會特別好，認為是胚胎對她的肯定。

此外，由於胚胎對於光線、溫度、氣體等都很敏感，為了避免影響胚胎發育，胚胎師幾乎不化妝、不擦指甲油也不噴香水。

李黛君回憶，第一次做出胚胎的時候，心中的成就感真的難以言喻，「一條生命在自己手上發生，很不可思議」，尤其看到爸媽帶孩子回來，就像看到自己的孩子一樣開心。

過去曾經遇過一名媽媽一次做出3顆胚胎，第一次懷孕就生了一對龍鳳胎，5年後再把剩下的2顆植入，先後生出2個弟弟，李黛君笑說，很難想像4名姊弟全是同一個實驗室做出來的。

至於20多年來曾遇過最大的打擊，大概就是不孕夫妻認為孩子生下來和自己不像，質疑胚胎師搞錯精卵，李黛君苦笑說，遭受質疑那次她備受打擊，認為自己已如此謹慎小心，怎麼可能弄錯，最後連做2次親子鑒定，總算還她清白，最後證實是烏龍一場。

李黛君說，胚胎師不僅是一份工作，也是做善事，讓她多了很多自我成長的機會，至今她幫助超過近千對夫妻生下超過1000名寶寶，這份成就感令她再辛苦都甘之如飴。（編輯：卞金峰）1081012

在中山醫院擔任胚胎師長達21年的李黛君（左）受訪時表示，第一次做出胚胎的時候，心中的成就感真的難以言喻，「一條生命在自己手上發生，很不可思議」。中央社記者張茗喧攝 108年10月12日