精子比游泳卵子靠美貌 試管嬰兒製程揭秘

試管嬰兒之所以稱為「試管」，主要是早期真的是將精子與卵子放在試管中培養成受精卵，但隨科技進步，如今幾乎都改用培養皿，整個過程都得在無菌實驗室中完成，一刻都疏忽不得。中央社記者張茗喧攝 108年10月12日

（中央社記者張茗喧台北12日電）名模林志玲傳做試管嬰兒求子引發熱議，但你是否曾好奇試管嬰兒究竟怎麼「做」的。實際上，精、卵取出後，還得經過胚胎師層層篩選、合成，才能讓寶寶順利進入媽媽肚子裡著床。

隨民眾婚育觀念改變，晚婚、晚生已成為社會潮流，因為不孕轉而以試管嬰兒求子的民眾也愈來愈多，就連前陣子剛結婚的名模林志玲，最近也傳出到醫院做試管嬰兒求子，引發各界關注。

根據衛生福利部國民健康署「人工生殖施行結果分析報告」，國內做試管嬰兒的夫妻逐年攀升，民國87年至106年，利用試管嬰兒生下的寶寶也從2317人暴增至9590人。

說起試管嬰兒，相信多數民眾都不陌生，但你是否曾經好奇，試管嬰兒究竟怎麼「做」出來的。

台北榮民總醫院胚胎師謝妙玲接受中央社記者採訪時表示，胚胎師大多是醫檢師出身，必須到衛福部認證可做試管嬰兒的醫療院所受訓一年，學習從取精、取卵到培養受精、植入胚胎等各個流程，至少參與20次試管嬰兒培育並通過衛福部專家委員審核，才能成為一名合格胚胎師。

她解釋，試管嬰兒之所以稱為「試管」，主要是早期真的都將精子與卵子放在試管中培養成受精卵，但隨科技進步，如今幾乎都改用培養皿，整個過程都得在無菌實驗室中完成，一刻都疏忽不得。

一對夫妻一旦確認要做試管嬰兒，男性會先到取精室取精，每次精液量至少要3到6c.c.才算合格，接著胚胎師就會檢驗酸鹼值，並用肉眼計算精蟲數量，正常來說，每CC約有1500萬隻精蟲，只要確認精蟲還有活動力，胚胎師就會以營養液替精蟲們洗澎澎，清除多餘的精液。

洗乾淨的精蟲將迎來此生第一次游泳比賽，謝妙玲說，胚胎師會將精蟲選手們放置在有營養液試管的底部，30分鐘後蒐集第一批游到管頂、活動力最佳的精蟲，放進室溫小試管中等待卵子。

男性取精很容易，女性取卵則是段艱辛過程。謝妙玲指出，女性卵巢每個月會排出一定量的濾泡，發育成熟的濾泡就會排出卵子，其中只有1顆卵子能和精子結合；為了讓不孕女性能一次取到多顆卵子，必須施打排卵針，讓多顆濾泡同時排出成熟卵子，但卵子數量仍因人而異，有人能一次取出30至40顆，也有人只有寥寥幾顆。

有別精蟲靠游泳比賽汰弱留強，挑卵子則是場選美大賽，女性的濾泡當中除了有卵子，還有卵球細胞、紅血球等多種雜質，胚胎師必須利用顯微鏡，在一管管裝著濾泡的試管中尋找成熟卵子。

她形容，找卵子就像「從一團烏雲裡找太陽」，必須穿過厚厚的濾泡液，才能在試管底部找到成熟卵子，好的卵子外觀透亮、外型鬆散，取出後還得進行選美大賽，根據卵質細緻度、胞器成熟度再分為4個等級，胚胎師在加溫的工作台上利用玻璃吸管一一挑出卵子後，放進攝氏37度、沒有光亮的培養箱，模擬人體體溫及狀態。

由於這些精蟲、卵子個個身負傳宗接代的重責大任，因此每對夫妻的精卵都有專屬的套房，避免生錯孩子的慘劇發生。

一般狀況下，卵子取出4小時後，胚胎師會開始進行精卵結合。謝妙玲說，卵子對精子來說可是龐然大物，每顆卵子直徑約120微米、精子僅有7微米，受精時每顆卵子旁邊都會擺放多達10萬隻精子，平均16小時後就會受精，只有第一隻鑽進卵子的精子能成為最後贏家。

精卵一旦受精，就會成為2個受精原核，第2天會分裂成2到4顆細胞，第3天分裂成8顆細胞，第4天則會進入「桑椹期」代表已經成為囊胚，是植入母體最理想的狀態，一般會冷凍起來再擇期植入，可以提高著床率，植入母體後囊胚就會破殼而出，在子宮內膜上著床成為寶寶。

然而，不是每顆受精卵都有機會培養成囊胚，細胞在分裂過程中有很多「意外」產生，例如分裂時出現碎片、分裂數量錯誤等都會被淘汰掉。

謝妙玲說，她在北榮擔任胚胎師長達31年，深知自己肩上扛著的是每個不孕家庭傳宗接代的希望，因此每一舉一動都得萬分專注、謹慎，畢竟「手中握著的是真實的生命」，每次成功培養出受精卵、胚胎，都能讓她開心很久。

她回憶，過去曾遇過費盡千辛萬苦只培養出1顆囊胚的狀況，植入母體時都會默默替寶寶加油，也經常在颱風天冒著風雨到醫院替打了排卵針的患者取卵，避免患者白挨針又花錢，這些都是外人看不見的胚胎師辛酸，但只要看到爸媽抱著寶寶們「回娘家」，這些辛苦也都值得了。（編輯：張芷瑄）1081012

試管嬰兒需仰賴胚胎師層層篩選、合成才可能順利誕生，台北榮民總醫院胚胎師謝妙玲（左2）表示，胚胎師大多是醫檢師出身，必須到衛福部認證醫療院所受訓一年，學習從取精、取卵到培養受精、植入胚胎等各個流程，至少參與20次試管嬰兒培育並通過相關審核，才能真正成為一名合格胚胎師。中央社記者張茗喧攝 108年10月12日

一對夫妻一旦確認要做試管嬰兒，男性會先到取精室取精，而女性取卵則是段艱辛過程。有別精蟲靠游泳比賽汰弱留強，挑卵子則是場選美大賽，女性濾泡中除有卵子，還有多種雜質，胚胎師必須利用顯微鏡，在一管管裝著濾泡的試管中尋找成熟卵子。中央社記者張茗喧攝 108年10月12日

名模林志玲傳做試管嬰兒求子引發外界關注，但你是否曾好奇試管嬰兒究竟怎麼「做」出來？實際上，精、卵從男、女身上取出後，還得經過胚胎師層層篩選、合成，才能讓受精卵進入媽媽肚子裡著床。中央社記者張茗喧攝 108年10月12日