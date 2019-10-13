指南宮步道邊坡改善 將種近百株竹柏

台北市工務局大地工程處13日發布新聞指出，指南宮步道將進行邊坡改善工程，並種植近百株竹柏，同時修復傾倒的石燈籠，預計109年4月完工。中央社記者梁珮綺攝 108年10月13日

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市工務局大地工程處整合135條步道為一條92公里的「台北大縱走」，其中，指南宮步道將進行邊坡改善工程，會種植近百株竹柏以及修復傾倒的石燈籠，預計明年完工。

台北大縱走橫跨大屯、七星、五指、南港、二格五大山系登山路線，全長92公里，大地處去年規劃至今剛好週年，台北市長柯文哲日前率千人從冷水坑走至小油坑進行「週年慶」，而橫跨五大山系的57條步道包含指南宮、貓空嶺、象山、飛龍步道等。

其中，指南宮步道歷史悠久，但因經年累月大雨沖刷，步道周邊數次邊坡滑動崩塌、樹木傾倒、石柱及石燈籠也多散落各處，珍貴的竹柏與茄苳則受到雜木林相侵入，指南宮周遭環境也需整理。

大地處表示，為維持邊坡穩定，將進行改善工程，並種植近百株竹柏，延續既有種植竹柏範圍，同時復舊傾倒的石燈籠，預計明年4月完工。

大地處指出，竹柏高可達30公尺，在指南宮步道周遭生長良好，樹桿直且高大深根，材質似杉木，有山杉之稱。（編輯：方沛清）1081013