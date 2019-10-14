國立大學校長管校務基金 立委憂球員兼裁判

（中央社記者許秩維台北14日電）時代力量立委鄭秀玲今天表示，國立大學校長是校務基金管理委員會召集人，稽核人員又隸屬校長，讓人擔心球員兼裁判，監督形同虛設；教育部允諾進一步瞭解稽核狀況。

立法院教育及文化委員會今天審查109年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，以及48所國立大學校院校務基金、大專校院轉型及退場基金等，多名國立大學校長列席。

時代力量立法委員鄭秀玲質詢時表示，根據104年修訂的國立大學校院校務基金設置條例規定，年度總收入在新台幣20億元以上者，應置隸屬於校長的專任稽核人員，但大學校長是校務基金管理委員會的召集人，稽核人員又直接隸屬校長，讓人擔心大學校長球員兼裁判，監督形同虛設。

鄭秀玲以台灣大學、政治大學、清華大學、交通大學、成功大學等5所國立大學的現行校務基金稽核制度為例，稽核人員或稽核室都隸屬於校長，而交大雖然設置經費稽核委員會（由校務會議選出），但其實5所學校都仍有監督不足的疑慮。

她也請教育部儘速修法，希望在校務會議下設立經費稽核委員會，委員會成員由校務會議成員推選，召集人則由委員互選，稽核室則隸屬於這個委員會，以維持校務基金稽核的獨立性。

教育部長潘文忠指出，將進一步瞭解國立大學校務基金稽核制度，看是否有需要調整，同時也會和大學共同研商，希望在兼顧資訊公開透明的情況下，不影響校務正常運作。（編輯：方沛清）1081014