國健署邀跨部會研商 全面管制電子菸專賣店

新興科技媒體中心16日舉行記者會，陽明大學藥理學科暨研究所助理教授王湘翠（圖）表示，評估電子菸安全性仍有困難，因目前市面上電子菸種類太複雜，無法全面評估安全性，且目前電子菸都是短期研究，缺乏長期實驗。中央社記者王騰毅攝 108年10月16日

（中央社記者張茗喧台北16日電）全球因電子菸造成的肺病案例激增，台灣法令雖明訂相關設備、菸油均不可販售，電子菸專賣店仍滿街都是。國健署今天表示，將邀經濟部、財政部盤點法規，全面管制電子菸專賣店。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）11日公布的報告顯示，因電子菸導致的肺病死亡病例已攀升至26人，且各州通報病例更衝破千人。

新興科技媒體中心今天召開記者會，邀集專家及醫師討論電子菸可能造成的健康危害。

台北榮民總醫院家醫科醫師賴志冠表示，綜觀國外數據，部分國家開放電子菸以後，使用紙菸族群雖然減少卻相當有限，相關數據也顯示，依賴尼古丁的族群正逐漸擴大，只是成癮的對象從紙菸轉為電子菸。

賴志冠說，美國國家藥物濫用研究所一項調查顯示，1/3電子菸使用者在6個月後開始使用紙菸，是一般民眾的3.5倍，更有多達2/3的青少年以為電子菸裡只有「香料」。南韓2017年調查也指出，電子菸開放後不僅沒有取代傳統紙菸，而是增加雙重或多重併用，也沒有增加吸菸者的戒菸意願。

然而，電子菸對人體健康危害卻不容小覷，紐約大學環境醫學系教授湯猛雄最新研究發現，電子菸煙霧會引起小鼠罹患肺癌，且有膀胱尿路上皮細胞增生，增加癌變風險。

研究團隊將40隻實驗老鼠暴露在含尼古丁的電子菸煙霧54週，劑量相當於成人吸食3至6年電子菸。結果發現，其中9隻（22.5%）老鼠罹患肺癌，23隻（57.5%）老鼠出現膀胱尿路上皮細胞增生的癌前病變，證實尼古丁電子菸煙霧會損壞動物肺部及膀胱的基因，抑制細胞修復功能，加速癌化。

參與此研究的陽明大學藥理學科暨研究所助理教授王湘翠表示，由於電子菸產品種類太複雜，無法全面評估安全性，也缺乏長期暴露實驗，部分研究甚至可能造成利益衝突，都是電子菸研究面臨的難題。

根據國內規定，電子菸分別由2部法令管理，含有尼古丁等藥品成分者均以「藥事法」列管，若未經查驗登記即視為偽劣藥，也不可宣稱可減少菸癮、減輕戒斷症狀等醫療效果；沒有含尼古丁者以及電子菸設備則以「菸害防制法」管理，不得販售。

然而，台灣街道上隨處可見電子菸專賣店，網路上也能輕易購得電子菸相關設備和菸油，和衛福部不斷對外宣稱已加強稽查、管制措施等說法形成強烈對比。

國健署菸害防制組長羅素英在記者會現場接受記者聯訪時表示，國健署已邀集多家網購業者開會，要求禁售違法的電子菸周邊產品。至於電子菸實體店面管制問題，近日已發文經濟部、財政部等單位盤點法令，近期將開會研商，如何在「菸害防制法」完成修法之前，全面剷除電子菸實體店面。（編輯：張雅淨）1081016