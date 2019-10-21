郭成興獲醫療奉獻獎 饒慶鈴紅榜賀實至名歸

（中央社記者李先鳳台東縣21日電）台東基督教醫院婦產科主任郭成興獲第29屆醫療奉獻獎，縣長饒慶鈴今天前往東基張貼紅榜祝賀。饒慶鈴說，台東醫療資源缺乏、專科醫師不足，郭成興服務奉獻獲獎實至名歸。

饒慶鈴偕同衛生局長黃明恩等人上午前往東基張貼紅榜，東基公益總執行長呂信雄、郭成興醫師接待。饒慶鈴說，郭成興自2009年起到台東服務，這10年來共接生了5148名新生兒，等於全縣3成新生兒都由他所帶領團隊成功接生的，令人敬佩。

郭成興表示，希望能喚起年輕的醫師能夠瞭解並非高科技才是唯一追求的目標，到偏鄉、到一個有需要的地方來做事情，跟走在科技最尖端的醫療一樣有成就感，一樣對台灣民眾有幫助。

黃明恩表示，郭成興工作認真且視病如親，深受婦女、孕婦的信任，由於求診個案眾多，夜間門診看診至半夜11、12時已屬平常，還曾有看診至凌晨2時的紀錄，加上24小時機動待命接生、急診輪值等，在工作時數多且壓力大的情況下，還曾因心臟病住院治療。

黃明恩指出，如同台灣其他地區一樣，台東縣歷年出生人數逐年下降，婦產科診所在考量護理三班制且經營全年無休的產房、開刀房和嬰兒室，風險太大且效益低的情況下，多數開業診所都已經不再從事接生業務。

目前台東縣執業登記的婦產科醫師僅18人，其中13人在台東市區，有接生的醫療院所僅台東馬偕醫院及台東基督教醫院。（編輯：孫承武）1081021