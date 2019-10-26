宜蘭國際綠色影展開幕 16部好片免費看

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭國際綠色影展今天起一連10天在羅東文化工場、羅東統一戲院、宜蘭新月豪華影城及宜蘭新月老樹廣場共四處地點舉行，將播放16部國內外精彩影片，每場次都可免費入場欣賞。

宜蘭縣環保局長黃政釧今天說，宜蘭國際綠色影展今年邁入第11屆，主題是「你的食物不是你的食物」，從食物生產來源、生產方式到上桌時所使用的餐具，每一個小細節都與地球存亡息息相關，希望藉由影展主題，帶領民眾一起反思資源並珍惜食物。

他表示，今年影展從今晚7時在羅東文化工場棚架廣場播放開幕片「古巴食物故事」後宣告登場，活動到11月4日，為期10天，共30場次，播放地點分別在羅東文化工場棚架廣場、羅東統一戲院、宜蘭新月豪華影城及宜蘭新月老樹廣場共四處地點舉行，每場次都免費開放民眾入場欣賞。

黃政釧說，影展集結台灣及世界各國精彩影片共16部，其中9部是台灣首映，有「古巴食物故事」、「龍蝦戰爭」、「巧克力：一段融化你心的故事」、「當風暴遠離」、「吞食復活節島」、「歡迎來到所多瑪」、「大河與高牆」、「尖峰時刻」、「雪國的孩子」，期待透過影展讓民眾關心環保議題，更懂得珍惜居住環境。相關場次訊息可在「宜蘭國際綠色影展」官方臉書查詢。（編輯：方沛清）1081026