嘉市長照中心將升格 提供更好協助

嘉義市政府29日發布新聞表示，嘉義市長照中心將升格成為二級機關，明年1月起以專人、專款推動長期照顧業務。（嘉義市政府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 108年10月29日

（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）嘉義市政府因應高齡化社會，老人福利與照顧需更專業主責機構，今年8月在市務會議通過將長照中心升格成二級機關，已通過銓敘部核定，讓有需要的族群能有更好的協助或服務。

嘉義市府衛生局表示，明年1月起以專人專款推動長期照顧業務，過往長照中心在人事編組上由社會處與衛生局兼任，預算也由2個單位編列，該中心升格為二級機關後，擁有獨立預算與人事組織。

嘉義市長照中心未來人事編列有1名主任、2名組長，並設有社工、照護專員等26人，服務範圍包括有照顧服務、專業服務、交通接送、喘息服務、無障礙設施改善等22項，中央補助預算97%，其他經費由市府自籌。

嘉義市衛生局舉例，過去長者申請輔具核銷，要透過長照中心向社會處審核，待撥款後可能會拖到半個月，未來長照中心有獨立經費，直接在中心審核，縮短撥款時間，又或是配合的醫療機構不再需要一式兩份向政府機構申請經費，省下人力和時間，創造三贏。

民眾有長照需求，只需電話撥打1966或直接到長照中心找「照顧管理專員」，照顧管理專員就會前往民眾家中，了解家屬與長輩的狀況，評估核定補助等級後連結服務單位提供服務。

嘉義市府為提供最專業的服務，長照中心109年度預算新台幣3億6千萬元，讓需要照顧的高齡族群，能夠有更好的國家與社會資源網協助。（編輯：李亨山）1081029