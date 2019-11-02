屏東好聲音 4個人聲樂團全國賽獲12項大獎

屏東縣信義國小阿緱囝仔、Star's Echo星的聲音、Our Song等3團少兒組人聲樂團，及社會組補給艦人聲樂團，日前參加2019台灣國際重唱藝術節–現代阿卡貝拉大賽皆獲獎肯定，表現亮眼。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣4個由縣政府培植的人聲樂團，參加「台灣國際重唱藝術節-現代阿卡貝拉大賽」摘下2金2銀佳績，包辦最佳少兒人聲打擊獎、最佳舞台等，總計獲得12項大獎。

這4個人聲樂團，兒少組為「信義國小阿緱囝仔」、「Star’s Echo星的聲音」及「Our Song」，社會組為「補給艦人聲樂團」。

由台北合唱中心舉辦的「台灣國際重唱藝術節-現代阿卡貝拉大賽」，是國內相當受到重視的新合唱藝術節慶活動。縣府表示，「信義國小阿緱囝仔」在各隊激烈競爭下，不但拿下少兒組金牌冠軍的最大獎，並囊括最佳主唱、最佳人聲打擊、最佳指導老師獎、最佳舞台呈現及最佳服裝創意、最佳少兒組合獎共7個獎項，是比賽最大贏家。

另外，以唐榮、建國國小小朋友為班底的「Star’s Echo星的聲音」，也獲得評審青睞，獲得金牌獎、最佳人聲打擊獎及最佳主唱獎；由國中小學生共同組合的「Our Song」奪得銀牌獎；唯一的成人組代表團隊「補給艦人聲樂團」勇奪社會組銀牌。

縣府表示，屏東縣政府培訓阿卡貝拉人聲樂團迄今已第9年，目前共有15團，今年度參加各項阿卡大賽，屢創佳績，年初由「SURE 人聲樂團」率先在桃園合唱藝術節-阿卡貝拉大賽奪下社會組冠軍；緊接著「信義國小阿緱囝仔」遠赴上海參加少兒現代阿卡貝拉音樂大賽勇奪金獎第2名。

另外，社會團「寶齡爵士」參加由日本主辦的「國際富士阿卡音樂節Fuji A Cappella Festival」的比賽，獲得最佳節奏表現、最佳人聲打擊獎。

縣府文化處長吳明榮表示，阿卡貝拉人聲樂團每年透過公開徵選、培訓，並安排於屏東演藝廳演出，不只參賽成績優異，且常應邀演出，充分展現屏東縣藝文軟實力。縣府致力打造音樂品牌，從卡列拉斯音樂會、半島歌謠祭、迪士尼音樂會，除了邀請國內外知名團隊，也重視培育在地優秀團隊。（編輯：孫承武）1081102

來自屏東縣的人聲樂團Star's Echo星的聲音，日前在2019台灣國際重唱藝術節–現代阿卡貝拉大賽中獲得評審青睞，拿下金牌獎、最佳人聲打擊獎及最佳主唱獎。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月2日