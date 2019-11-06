重訓別只練上半身 專家：血管硬化風險增

台灣流行病學學會6日舉辦記者會，專家提醒，只做上半身重量訓練、不練下肢恐增加心臟負荷，潛在血管硬化風險還會增加2倍，建議上肢、下肢均衡訓練，也可以深蹲（圖）訓練下肢肌肉。中央社記者張茗喧攝 108年11月6日

（中央社記者張茗喧台北6日電）許多年輕男女追求胸肌、腹肌，猛做上半身重量訓練、不練下肢，專家警告，如此恐增加心臟負荷，潛在血管硬化風險還會增加2倍，建議上肢、下肢均衡訓練。

台灣流行病學學會今天舉辦記者會，學會常務理事、台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，日前針對100名台灣科技大學學生調查，發現有重訓習慣的學生當中，男女訓練部位相當極端，男性偏好練上半身，女性則偏好練核心及下肢，其中更有多達47.1%男性只練上半身、不練下肢。

重訓雖有益身體健康，但錯誤重訓方式反而可能增加心血管疾病風險，邱弘毅說，日本近年針對20歲健康年輕人進行研究，發現單純只做上肢重量訓練會刺激正腎上腺素分泌，在短時間內使血管收縮、血壓升高，不僅增加心臟的負荷，潛在血管硬化風險也比一般人高2倍。

台灣科技大學電資學院副院長花凱龍說，許多年輕學子為了練出精壯胸肌、腹肌猛練上半身，卻忽略下半身的肌肉量才是預防疾病上身關鍵，長庚大學分析數萬筆資料發現，若「腰腿比」（腰圍除以腿圍）大於1.8，罹患癌症風險比一般人高出3.39倍、第2型糖尿病風險高1.38倍、失智症風險高2.49倍。

長庚大學醫務管理學系教授許光宏解釋，一個人若下肢肌肉量高，骨骼肌、皮下脂肪也較多，骨骼肌會分泌脂聯素，可對胰島素阻抗產生保護力，皮下脂肪則會分泌特定蛋白質，進而產生抗發炎的反應，顯示下肢肌肉量遠比上肢肌肉量來得重要，例如深蹲就是很好訓練下肢肌肉的運動。

慈濟科技大學醫務暨健康管理系助理教授王錠堯建議，最佳的重訓方式就是上半身練多久、下肢就練多久，而且每次訓練至少超過30分鐘，每週以3次為佳。（編輯：管中維）1081106