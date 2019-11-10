花蓮釜山包機開航 便利韓國旅客造訪東部

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮與韓國釜山包機直飛今天開航，每週1班次往返，將可吸引來自韓國各地的觀光客，同時讓花東民眾能輕鬆出國散心，造福兩地的觀光產業。

韓國易斯達航空（Eastar Jet）繼10月29日開設花蓮-仁川直航包機航線，今天起再增釜山直飛花蓮新航線，花蓮縣長徐榛蔚率縣府局處長盛大歡迎首航遊客。

花蓮縣政府表示，此航線目標設定同樣為10年期的包機航線，機型為737-800，班機載量189人，規劃一週1班航次的包機航班，每週日直飛往返花蓮-釜山。航班時間為釜山金海國際機場中午12時5分起飛，抵達花蓮機場為下午1時5分；返程為下午2時從花蓮機場起飛。目前此包機航班從11月10日申請到11月30日，後續航班已申請中。

今年到年底前，韓國易斯達航空帶來了70趟次花蓮往返仁川、釜山包機航班，依照申請，明年將帶來416趟次的包機航班，預估將帶來7萬多人次韓國旅客。

徐榛蔚表示，花蓮擁有世界級美景的清水斷崖，縣內的太魯閣國家公園和玉山國家公園的自然景觀令人讚嘆；七星潭的沙灘海岸深受世界各國旅客喜愛。在中央山脈與太平洋之間，遊覽山與海僅需10分鐘車程，歡迎全世界的遊客造訪花蓮。（編輯：李錫璋）1081110