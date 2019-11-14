新北全方位照護巴掌仙子 納入兩歲追蹤關懷網絡

新北市副市長謝政達（右4）表示，衛生局結合早產兒基金會及19家有新生兒照護中心的大醫院，將出生體重低於1500公克的早產兒，納入「兩歲追蹤」關懷網絡，提供個別化照顧及系統性專業醫療照護。（衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市政府衛生局今天表示，將出生體重低於1500公克的「巴掌仙子」早產兒，納入「兩歲追蹤」關懷網絡，提供個別化照顧及系統性追蹤，全方位介入專業醫療照護。

市府衛生局今天表示，新北市107年有218名出生低於1500公克的巴掌仙子，這些嬰兒器官尚未成熟，常伴隨嚴重併發症。

副市長謝政達表示，這群小寶貝需要政府協助家長照顧，衛生局結合早產兒基金會及19家有新生兒照護中心的大醫院，將巴掌仙子納入「兩歲追蹤」關懷網絡，提供個別化照顧及系統性追蹤，全方位介入專業醫療。

衛生局說，早產兒是指懷孕滿20週但未滿37週，且出生體重低於1500公克的極低體重嬰兒，體重愈低問題愈多。研究顯示，15.6%的巴掌仙子有認知發展問題，16.4%有動作發展明顯遲緩，不但是孩子一生的陰影，也是家庭甚至社會沉重的負擔。

謝政達說，早產兒在2歲前藉個案管理師追蹤，串聯社政、教育及早期療育系統，及早發現安排專業醫療，將後遺症減至最低，並教導家長照護技能，讓小天使更健康快樂成長。

衛生局長陳潤秋說，預防早產必須懷孕前戒菸、戒酒、戒藥癮，注意營養及衛生習慣，勿過勞並保持心情愉快，儘量在適當年齡懷孕，避免生殖系統感染、人工流產。確實做好產檢及配合醫囑，即時判定與因應早產高危險因子。

陳潤秋說，出院後追蹤巴掌仙子非常重要，早產兒在兩歲前需要更充分刺激、訓練以促進發展。

市府響應11月17日世界早產兒日，歡迎市民當天下午5時30分在板橋區與新莊區的新月橋，與台灣其他6個城市同步點亮紫色燈光，表達對掌心寶貝支持與祈福。（編輯：李錫璋）1081114