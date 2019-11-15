來台東玩什麼 鹿野熱氣球嘉年華是遊客首選

（中央社記者盧太城台東縣15日電）來台東要玩什麼，台東縣政府網路票選，鹿野的國際熱氣球嘉年華活動是來台東必玩首選，蘭嶼的飛魚季也擠入前10名。

台東一年四季都能玩，但是要怎麼玩，台東縣政府「台東就醬玩amazing taitung-台東縣交觀處」網站舉辦台東10大必玩票選活動，經過網友熱烈的推薦及投票，結果今天公布。

鹿野鄉的台灣國際熱氣球嘉年華獲選為台東必玩活動首選。此外，太麻里賞金針花、伯朗大道騎自行車、三仙台看曙光、台東最美星空音樂會、知本泡溫泉、池上秋收稻穗藝術節、東海岸大地藝術節、蘭嶼飛魚季、初鹿牧場賞落羽松等入圍票選前10名。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，每年夏天台灣國際熱氣球嘉年華，可說是受到各地旅客注目與期待。明年是台東熱氣球嘉年華活動10週年，會有更多驚喜迎接大家到台東。

每年的2至6月是蘭嶼飛魚季，約5個月的活動時間，想了解達悟族人的傳統文化，一定要到蘭嶼感受族人遵守大自然的秩序及尊重大自然的態度。

另外，伯朗大道騎自行車、太麻里賞金針花、三仙台看曙光、知本泡溫泉、池上秋收稻穗藝術節及東海岸大地藝術節、和台東最美星空音樂會等活動皆老少咸宜，安排親子遊最適合不過了。

交觀處表示，天氣逐漸轉冷，又到泡湯的季節，知本溫泉屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，清澈無色，富含礦物質。除泡湯外，秋冬季節到初鹿牧場欣賞美麗的落羽松，也是大家絕對不能錯過的必玩行程，還能跟可愛的乳牛互動，大家千萬別忘了趕緊利用秋冬補助，來台東享受一趟浪漫又暖心的旅行吧。（編輯：張芷瑄）1081115