謝世榮繪圖記錄手術傳承經驗 台中慈濟醫院展出

台中慈濟醫院心臟血管中心主任謝世榮透過手術繪圖記錄患者的手術過程，補充病例也傳承經驗，15日起在台中慈濟醫院大廳展出。中央社記者趙麗妍攝 108年11月15日

（中央社記者趙麗妍台中15日電）每一張手繪圖像都是一個生命！台中慈濟醫院心臟血管外科主任謝世榮，術後親手畫下手術圖，記錄過程並傳承經驗，展現醫師對病人的慈悲心，今天起在台中慈濟醫院大廳展出。

今年57歲的謝世榮在國小時曾勤練書法，寫的一手好字，大學時受邀擔任社團美編，他隨筆一畫，彩繪加上工整字體，成了美不勝收的海報，藝術創作成為他習醫生涯最大的樂趣。

台中慈濟醫院長簡守信致詞指出，醫院是讓病人能更貼近醫療的地方，透過醫師彩繪精巧逼真記錄，傳遞關懷，實屬難得。

謝世榮的患者陳姓婦人到場獻花，她拿出一張心臟手繪圖表示，「這是她的手術繪圖，也是醫師送給她的畢業證書」，她自述，謝世榮透過圖像解釋手術過程，並手寫注意事項，讓病人在接受治療時更安心。

謝世榮接受中央社記者採訪指出，外科醫生都會透過手術繪圖，記錄患者的手術過程，術後，他在開刀房趁著印象深刻時以鉛筆、簽字筆、彩色筆手繪記錄，大約15分鐘可畫好圖，只要看到手術繪圖，他就可以清楚知道患者的狀況。

「每場心臟外科手術都是重大手術，病人開刀是把命交給我們，所以必須要很負責的把醫療工作做好。」謝世榮認為，畫出開刀後看見的病灶以及治療做法很重要，將來病人有其他問題，醫師只要找回過去病歷，看到手繪圖畫就能清清楚楚，不用再次手術打開胸腔，無形中降低病人手術風險。

同為心臟外科醫師的余榮敏說，有些手術方式用文字講半天都不見得聽得懂，謝世榮的一張圖，就讓人一目了然，其他醫師能了解病人生什麼病、手術怎麼進行，手術繪圖記錄是他看過心臟外科醫師裡，畫得最好的一位。

從醫30多年，畫了逾千張手術記錄圖，謝世榮見圖就能把病情講得一絲不差，只因為每幅畫作都是一位病人面臨生死拔河的故事，也是他對待病人的醫者慈悲心。

慈濟醫院大廳即日起至12月20日，展示30多幅謝世榮的手術繪圖，依手術類型分為，冠狀動脈繞道手術等6種手術，另有3個特殊個案、病例報告系列以及教學與期刊論文系列等9項主題，加上中文簡單註解，一般人也能看懂專業記錄。（編輯：謝雅竹）1081115