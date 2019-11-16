陳吉仲：109年3月起青農創業貸款5年免息

農委會主委陳吉仲16日到嘉義參與農村青年嘉年華系列活動，並出席農業政策座談會，會中宣布針對經營一段時間且願意投資農業經營的青農，將自109年3月起，提供青農新舊貸戶於貸款期間內享5年免息，免息額度為新台幣200萬元。中央社記者黃國芳攝 108年11月16日

（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）農委會主委陳吉仲今天在農村青年嘉年華會宣布，將提供最高2年農業經營準備金，降低青農經營風險，另明年3月起提供5年、新台幣200萬元青年從農創業貸款免息政策。

農委會今明兩天在嘉義縣政府前廣場舉辦「2019農村青年嘉年華－農青好YOUNG愛抵嘉」活動，陳吉仲、嘉義縣長翁章梁上午並與來自全國各地的青年農民座談。

陳吉仲宣布，針對青農將依不同務農階段提供新優惠措施；由於初期務農必須面對較高風險，農委會將提供最高2年農業經營準備金，降低青農經營風險，穩定生活，申請對象包含農業公費專班畢業生、相關農業大專校院及高中職畢業生或其他新進青農等。

他進一步指出，針對經營一段時間，且願意投資經營的青農，明年3月起則提供青農新舊貸戶在貸款期間內享有5年免息，免息額度為新台幣200萬元，希望在青農務農各階段提供輔導，打造更優質農業經營環境，進而提高青年投入農業意願。

曾擔任農委會副主委的翁章梁指出，總統蔡英文對農業非常重視，加上陳吉仲是一名農業專才，致力於營造農業經營環境與制度，希望全國農民一起與政府、農委會共同努力，讓台灣優質的農產品在國際市場發光發熱。（編輯：洪學廣）1081116