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立院三讀 軍士官服役半年可申請育嬰留職停薪

最新更新：2019/11/19 09:39

（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院會今天三讀修正通過陸海空軍軍官士官任職條例第9條之1條文，規定軍官、士官得申請育嬰留職停薪資格者，從原須任職1年以上改為6個月以上。

立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席會議10月23日併案審查行政院函請審議「陸海空軍軍官士官任職條例第9條之1、第12條及第17條條文修正草案」、「陸海空軍軍官士官任官條例第15條之1、第17條及第18條條文修正草案」等案。

根據草案內容，為因應民國103年12月11日修正公布的性別工作平等法規定，將受僱者得申請育嬰留職停薪的任職期間，由1年調降為6個月，因此這次陸海空軍軍官士官任職條例的修正，也朝此方向進行。

依據今天三讀修正通過條文規定，軍官、士官得申請育嬰留職停薪的資格，從原先的任職1年以上，改為任職6個月以上；另外，留職停薪期間至該子女滿3歲止，但不得逾2年，必要時得延長1年。

三讀條文也規範，依家事事件法、兒童及少年福利與權益保障法相關規定，與收養兒童先行共同生活者，其共同生活期間得申請留職停薪。

另外，依據今天三讀修正通過的陸海空軍軍官士官任官條例，增訂第15條之1條文，軍官、士官依陸海空軍懲罰法規定，受降階懲罰者，其俸級依原任官階換敘次一官階相當俸級；次一官階無相當俸級者，換敘該官階最高俸級。（編輯：林興盟）1081119

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