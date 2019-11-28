超商雙雄搶年菜商機 米其林星級美食快入手

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）年菜買氣強強滾，超商業者表示，今年首波年菜預購創下歷年紀錄，業績達新台幣2.5億元。另家業者說，推出米其林星級美食搶攻年菜市場，估今年將較去年同檔期成長2成。

農曆春節倒數不到2個月，不少民眾早已張羅年菜，年菜預購也邁入高峰期，超商業者說，冷凍年菜市場一年規模估達20億元，「年菜預購」更是四大節令預購的最大檔期，由於超商年菜具方便復熱、也便於在家團聚共享，讓年菜業績持續升溫。

統一超商今天發布新聞稿指出，首波年菜預購主打回購率高的懶人料理以及受台灣人歡迎的火鍋商品，檔期上路一個月，就創下歷年首波年菜預購紀錄，業績達2.5億元。

統一超商表示，第2波年菜預購推出米其林餐廳美食，同時推出春節禮盒預購，預計帶動整體業績較去年同期成長2成以上。

超商雙雄之一的全家觀察，蔬食愛好者持續成長，因此全家順勢推出蔬食餐廳，擴大導入近30款蔬食年菜。全家便利商店會員暨電商推進部部長黃士杰指出，農曆過年較往年早，全家推出400項年菜商品應戰。

全家便利商店也祭出「米其林星級」年菜，搶攻年菜市場。他說，這次首推門市訂、指定日餐廳取的外帶年菜套組，加上獨家聯名商品助攻，預計今年年菜業績檔期將較去年同檔期成長2成。（編輯：趙蔚蘭）1081128