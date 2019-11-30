港警施放逾萬枚催淚彈 醫：恐增慢性病變風險

香港反送中運動以來，港警已使用逾萬枚催淚彈，超過2600人因吸入催淚煙送醫。圖為反送中示威活動，港警以催淚彈清場。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北30日電）香港反送中運動以來，港警使用逾萬枚催淚彈，超過2600人因吸入催淚煙送醫。毒物專家表示，無論哪一種催淚彈都具有強烈刺激性，且恐增加呼吸道、視力慢性病變風險。

香港反送中運動愈演愈烈，港警頻頻以催淚彈逼退示威者，卻也傳出有民眾因吸入催淚彈而送醫。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海今天接受中央社記者訪問時表示，催淚彈種類很多，但主要成分大多是胡椒或辣椒噴霧，日前也有媒體拍到港警使用催淚性毒氣CS，屬於中等毒性催淚彈，但對身體刺激性不容小覷。

顏宗海說，催淚彈對人體3大器官影響最顯著，包括皮膚、眼睛以及呼吸道。當催淚彈釋放刺激性物質碰到皮膚時會出現痛、癢症狀，體質敏感者甚至會出現接觸性皮膚炎；碰到眼睛則會刺痛、眼睛張不開、視力模糊；吸入也會刺激呼吸道，導致胸悶、咳嗽，嚴重甚至會誘發氣喘。

可怕的是，催淚彈刺激物質不只會造成急性不適症狀，國際相關文獻顯示，這些刺激性物質可能對視力、呼吸道造成長遠傷害，增加慢性病變風險。

他建議，香港民眾若要參與相關活動，務必戴口罩、戴手套、戴眼鏡並且穿長袖衣服，盡可能把全身包得密不透風，避免接觸刺激性物質，一旦被催淚彈襲擊，務必用大量清水清洗眼睛，盡可能換乾淨衣服，若出現喘、胸悶症狀，務必立即送醫。

此外，近日也傳出香港警方用的催淚彈恐含世紀之毒「戴奧辛」，引發香港民眾恐慌。

顏宗海表示，戴奧辛1997年被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究所（IRAC）列為人類確定致癌物，目前所知的戴奧辛共有419種，其中30種毒性較強，戴奧辛主要來自工業製程，另像是燃燒不完全的塑膠垃圾等，也會生成戴奧辛污染環境。

顏宗海說，戴奧辛具遺傳毒性，會間接傷害DNA，短期內大量暴露戴奧辛，恐引起皮膚病變，出現如氯痤瘡、皮膚變黑、肝功能異常，長期低量暴露可能引起惡性腫瘤、免疫力異常、流產、致畸胎等問題；根據目前所知，人類暴露的戴奧辛超過90%來自食物，包括肉類、魚類、奶製品、內臟及貝類。

不過，顏宗海也表示，雖然有傳聞指出港警使用的催淚彈含戴奧辛，但港警至今仍否認，實際狀況仍有待相關單位進一步釐清。（編輯：洪學廣）1081130