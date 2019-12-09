地質青年志工徵集 109年攜手10所大學培訓

經濟部地質調查所今年與國立宜蘭大學合作成立地質青年志工隊，圖為於南投縣竹山鎮辦理活動時設置的青年志工招募站。（地調所提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年12月9日

（中央社記者廖禹揚台北9日電）經濟部地質調查所今年配合教育部與宜蘭大學合作的環境志工隊計畫，成立地質青年志工隊，半年內辦理9場次培訓活動，明年預計再開至少10場次，持續徵集地質志工人才。

地調所今天發布新聞稿表示，教育部青年發展署為倡議聯合國永續在地化理念，今年5月委託國立宜蘭大學號召青年人組成環境志工隊，地調所也配合成立其中一支「韌性社區永續城市─地質青年志工隊」。

地調所地質資料組科長郭麗秋表示，地質為國土環境重要一環，地質教育也愈受重視，地調所多年來持續推動「培根」工作，每年都辦理多項地質教育活動，但今年是首次以志工培訓方式進行，希望促進參與過地質教育活動的青年人，也陸續投入相關工作。

至11月止，地調所已在台北市、新北市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市等7縣市辦理9場次培訓活動。郭麗秋說，符合聯合國青年定義的15至35歲參與者中，約有4成表示願意參與2020年的志工活動。

地調所今年配合921集集地震20週年，以中部地質、車籠埔斷層為主題辦理一系列活動，吸引近400名青年接受中部地質與防災相關知識培訓，並投入志工服務。據地調所統計，其中52%參與者表示為了學習地質與防災知識而來，49%認為活動有助於增進環境永續問題的認知。

地調所明年將與10所大學合作辦理至少10場培訓活動，郭麗秋強調，愛護環境不分年齡，歡迎有意願加入志工行列的民眾至「教育部青年發展署青年志工推動中心-國立宜蘭大學臉書粉絲團」、「地質知識網絡臉書粉絲團」追蹤相關培訓訊息，加入志工行列。（編輯：林孟汝）1081209