高雄長庚完成腦血栓移除加支架 85歲老翁獲新生

（中央社記者郭芷瑄高雄20日電）高雄長庚紀念醫院今天召開記者會，公布完成一例後循環腦梗塞、血栓移除加支架的極度困難案例，由於患者已85歲高齡，也成為高雄長庚完成這種治療的最高齡患者。

高雄長庚今天由腦血管科、神經放射科及急診科共10名參與這名85歲病患救治的醫師一起召開記者會，85歲老翁及家人也到現場，腦血管科暨長照中心主任張谷州表示，這是一個緊急腦血管治療陪伴病人跟時間賽跑的過程，高雄長庚持續再創造一個好的將來。

張谷州表示，上個月底這名病患因腹痛急診後，轉診至長庚，突發意識不清，經緊急腦部磁振造影顯示，是後循環腦梗塞合併基底動脈嚴重狹窄，於是立刻緊急動脈血栓移除，再以支架撐開極為狹窄的基底動脈，治療後，12月中成功恢復，復健後可順利步行，活動良好。

張谷州表示，這個手術是從股動脈置入導管，導管到副主動脈過心臟，到內頸動脈到脊髓動脈再轉個彎到基底動脈（腦部正中央），整個路線約120公分。

張谷州表示，到了基底動脈後，緊急發生的血塊用血栓移除，血栓移除掉後，還有動脈硬化，於是放支架把狹窄血管撐開，這支架在腦部，可以有效的不要阻塞到小的血管。

張谷州說，這個治療國外經驗少，歐美人顱內血管狹窄較少， 亞洲人尤其是台灣人腦梗塞病人較多合併顱內血管狹窄，處置難度遠超歐美，由於技術難度高，不確定因素更多，全世界仍少有醫學中心敢挑戰。

張谷州指出，高雄長庚腦血管緊急治療，為台灣最大最重要的腦血管疾病治療團隊，配合屏東縣政府衛生局以高屏腦中風雲端照會平台執行諮詢轉診，成效卓著。高雄長庚每月新增腦梗塞病人100例，緊急篩選50例，血栓溶解5例，血栓移除6例，持續創造治療佳績。

張谷州表示，現行衛福部推動中風口訣「臨微不亂送醫FAST」，如果有「臨」時手腳軟，單側手腳無力；「微」笑也困難，嘴角歪斜；講話「不」清楚，口齒不清或無法表達；別「亂」快送醫。

除此外，高雄長庚腦血管緊急治療團隊更呼籲3小時就近血栓溶解，8小時轉診血栓移除，24小時內懷疑腦梗塞盡快送醫的黃金搶救時間新觀念。（編輯： 陳俊碩）1081220