2030精準健康照護體系 陳時中拋3支箭構想

衛生福利部27日舉辦「2019建構精準健康照護體系高峰會議」，衛福部長陳時中（圖）致詞時拋出3支箭構想，盼建置基因資料庫、啟動遠距診療並研議精準醫療健保給付新制，協助發展2030年的全人精準健康照護體系。中央社記者張茗喧攝 108年12月27日

（中央社記者張茗喧台北27日電）精準醫療是國際醫療趨勢，衛福部長陳時中今天拋出3支箭構想，盼建置基因資料庫、啟動遠距診療並研議精準醫療健保給付新制，協助建構2030年的全人精準健康照護體系。

衛生福利部今天舉辦「2019建構精準健康照護體系高峰會議」，邀請相關產、官、學、研界與會交換意見，作為未來法規參考，盼為2030全人精準健康照護體系布局做準備。

陳時中致詞時表示，精準醫療就是提高醫療效率，政府推動過程會連帶促進科研及生技發展，透過相關會議、盤點意見、研究法規，促進各界交流、集思廣益。

他認為，台灣發展精準醫療的優勢在於各產業界的表現領先全球，也有充足的標準化數據資料，如果有更上位的法規扮演整合及串聯角色，就能展現台灣醫療實力。

此外，陳時中也拋出「3支箭」構想，分別是建置「百萬人基因資料庫」、「啟動5G遠距診療」、「研議精準醫療健保給付新制」，盼用於建構2030全人精準健康照護體系。

陳時中強調，精準健康照護體系的發展是全球進步國家的發展重點，衛福部已於10月30日啟動國家級生物資料庫整合平台計畫，讓各類資料庫得以有效整合串聯及運用，加速精準健康照護體系應用。

陳時中說，台灣的醫藥衛生成就與研發能力享譽國際，加上特有的健保資料庫、國家級生物資料庫整合平台，未來絕對有能力透過大數據的加值應用作為政策制定依據，強化醫藥產品上市核准、健保核價，加速再生醫療製劑、精準醫療藥品、創新智慧醫材上市等，讓病友有藥醫、也用得起。（編輯：葉俐緯）1081227