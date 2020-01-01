武漢不明肺炎 疾管署：若有疑慮不排除派團訪查

中國大陸武漢市爆發不明肺炎，檢驗結果至今未出爐。疾管署署長周志浩（圖）表示，未來若有疑慮，不排除派團實地進行訪查。中央社記者張茗喧攝 109年1月1日

（中央社記者張茗喧台北1日電）中國大陸武漢市爆發不明肺炎，專家表示，以中國的檢驗技術，若檢驗結果再過1、2天都沒出來「就很奇怪」；疾管署則表示，未來若有疑慮，不排除派團實地進行訪查。

中國大陸武漢市昨天傳出有多名不明肺炎病例，臨床表現主要為發燒，少數病人呼吸困難，呈雙肺浸潤性病灶，網傳疑似嚴重急性呼吸道症候群（SARS），引發中方民眾恐慌。

衛生福利部疾病管制署昨天上午已向中國疾控中心及世界衛生組織（WHO）窗口確認疫情訊息，中方昨天傍晚回應，已派專家赴武漢，進行病原檢測及感染原因調查，若有進一步消息，將及時通報台灣；為防範病例自境外移入，疾管署昨晚宣布加強入境旅客發燒篩檢，並對從武漢直航入境班機進行登機檢疫。

疾管署副署長莊人祥今天表示，疾管署至今尚未收到中方消息以及檢驗結果，僅透過新聞得知，傳出多宗疫情的華南海鮮市場已暫時休市。

至於昨晚武漢班機的登機檢疫措施，莊人祥說，昨天只有1班從武漢飛往台灣的班機，檢疫人員進行登機檢疫工作，約耗時35分鐘，發現一名小小孩體溫較高，進一步詢問發現，該名孩童12月4日曾打流感疫苗、沒有禽畜接觸史，平時也不住武漢，經防疫醫師評估後認為持續追蹤則可。

國衛院感染症與疫苗研究所名譽研究員蘇益仁表示，中國大陸自從歷經SARS疫情後，檢驗技術已愈來愈進步，若要檢測這次的病毒，不論設備、技術上應該都不是問題，即便是SARS也能在2到3天內驗出。為何至今仍無消無息，蘇益仁推測，或許是遇到不明的病因。

蘇益仁說，疾管署針對武漢班機進行檢疫的作法，確實有其必要性，但中國的檢驗結果要是再過1、2天都還沒出來「就很奇怪」，屆時台灣應派防疫團隊實地了解疫情狀況、嚴重性，以採取必要防疫措施。

疾管署署長周志浩表示，根據目前掌握到的狀況，鄰近國家只有台灣優先針對武漢進行登機檢疫措施，因台灣和中國大陸往來比較密切，更需謹慎以對。

周志浩說，疾管署昨天才寫信提出台灣對於疫情的關心及疑慮，未來若真的有疑慮，也不排除派團前往中國訪查、實地了解疫情，但須先徵求中方同意。（編輯：方沛清）1090101