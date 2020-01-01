健保署爭取C肝新藥再降價 治療加碼7000人

（中央社記者張茗喧台北1日電）根據健保總額協商結果，今年C肝新藥預算共81億元、可治療5.1萬人，為確保治療不中斷，健保署與藥廠協商要求再降價1成，今年治療人數可望再加碼7000人，嘉惠C肝患者。

為了達到根除C肝目標，衛生福利部在民國106年1月首度將C肝全口服藥物納入健保給付，去年更大幅鬆綁給付條件，凡是驗出病毒者都能使用新藥，用藥人數快速攀升，去年7月就將全年的65億元預算全數用罄。

健保署向健保會爭取加碼，總算在去年9月20日釋出1600個名額，但因預算有限，截至去年底前，僅開放肝纖維化F3級以上患者優先治療，今年元旦起才會再次放寬給付條件，開放所有C肝患者用藥。

健保署副署長蔡淑鈴今天接受中央社記者訪問時表示，根據109年健保總額協商結果，今年C肝新藥預算共81億元，預計可治療5.1萬人，為避免像去年未到年底就用光預算，出現治療空窗期，健保署和3家藥廠協商將每療程從20萬元降到18萬元，換取更多用藥名額。

蔡淑鈴說，截至去年底前，只有1家藥廠同意降價，正好該藥廠的C肝藥物又可治療所有基因型，因此優先鬆綁該藥廠藥物的給付規定，其餘2家藥廠的藥物則維持有條件給付規定；隨後2家藥廠也表達降價意願，預計將於2月藥物共同擬定會議討論，最快3月全面鬆綁給付條件，讓醫師在藥物使用上有更多選擇。

不過，民眾自元旦起只要驗出C肝病毒，同樣可使用健保給付的C肝新藥，治療權益不受影響；蔡淑鈴指出，正因藥廠願降價，今年C肝治療人數可望從原本預估的5.1萬人增加至5.8萬人，盼達到用藥不中斷的目標。（編輯：陳清芳）1090101