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寒假打工慎防求職陷阱 謹記7不3要原則

最新更新：2020/01/06 12:32

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）寒假為學生打工旺季，人力銀行調查有8成大學生計劃寒假打工，提醒大學生找工作要記得不繳錢、不隨意簽約、要確定、要存疑等「七不三要」原則，慎防落入求職陷阱。

今年有多項新制上路，其中，基本工資將從元旦起調升至月薪新台幣2萬3800元、時薪158元。yes123求職網今天透過新聞稿發布「寒假打工熱調查」，調查發現，為了替自己賺取生活費、學費以及累積實務經驗，80.1%大學生計劃寒假打工。

打工要小心求職陷阱，調查發現，51.9%大學生曾遇到雇主找藉口亂扣薪，實際打工內容、地點與職缺廣告、面試洽談不相符，要求預繳保證金、訓練費，以及要求簽下內容奇怪、不合理的合約等。

此外，雖然政府有明定基本工資，但仍然有59.2%大學生透露曾遇打工時薪低於政府規範，其中，有33.8%默默繼續做，但也有32.1%選擇離職，26.6%會主動向雇主爭取，僅有7.5%會向主管機關檢舉。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，大學生寒假工讀除了賺錢，社會經驗也相當重要。不過，天下沒有白吃的午餐，大學生要小心打工陷阱、注意工作安全，同時注意雇主是否幫忙加保勞健保。

他提醒大學生求職時應該記得「七不三要」原則，不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作，三要則是要有人陪同、要確定工作內容、要存疑，避免想打工求職，反遭詐騙。

yes123求職網在去年12月24日到今年1月2日進行「寒假打工熱調查」，有效問卷共1098份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%個百分點。（編輯：楊玫寧）1090106

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