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白血病新藥納健保給付 百名癌友月省20萬

最新更新：2020/01/14 12:39

（中央社記者張茗喧台北14日電）癌症高居10大死因之首，新藥是患者延命重要關鍵。健保署近5年給付近100項癌症新藥，占在台上市新藥的70%，去年更將每月要價20萬元的白血病新藥納給付，每年約百名癌友受惠。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿指出，回顧過去一年，共有34種新藥納入健保給付，其中以癌藥占40%最多，包括乳癌、肺癌、大腸癌、胰臟癌等12種癌別，今年初也將肝癌二代標靶新藥、非小細胞肺癌口服化療藥納入給付。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，綜觀過去一年給付的新藥，用藥人數以肝癌最多，每年約有3100人受惠，每月可省下新台幣8至9萬元藥費；用藥金額則是白血病最高，每年雖然只有100名患者受惠，但每月可省下高達20萬元。

戴雪詠說，新藥從提出申請到通過共擬會議、納入健保給付，平均耗時9到10個月，核准納入健保給付的比例高達98.6%，其餘未納入給付的大多是不具臨床治療意義、不符成本效益或廠商不同意降價分攤風險的藥品。

隨癌症患者增加、新藥問世，癌藥費用也逐年攀升。據健保署統計，民國107年花費的1957億元藥費當中，癌藥就高達389億元，占整體藥費22%，成長率高居所有藥品之首；近5年健保給付的癌症新藥多達100項，占所有在台上市癌藥的70%，顯示台灣癌患接受新藥治療機會不輸歐美。

冬天到來，正是疱疹病毒好發時期，以往全台每年約有25萬人感染帶狀疱疹，但因過去疱疹病毒的抗病毒藥物僅給付病情嚴重的患者，只有4分之1患者符合用藥資格，其餘患者得自費數千元買藥。

戴雪詠指出，健保署107年放寬帶狀疱疹藥物給付規定，近期更新增2款不同劑量的抗病毒藥物，但許多民眾仍搞不清楚究竟哪些藥有給付、哪些沒有，頻頻來電詢問，因此近期將發函各大醫療院所，要求在診間貼出給付藥物的相關訊息供民眾參考，凡是有健保給付的藥物，醫療院所都不可收取自費。（編輯：張芷瑄）1090114

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