無名氏再捐新北2000萬元 10年累計1.9億善款

新北市政府15日表示，無名氏連續10年捐款提供市府關懷弱勢，今年又捐了新台幣2000萬，表示要繼續幫助更多弱勢族群。（社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市無名氏今年又捐款新台幣2000萬供市府服務弱勢族群，累計連續10年捐款高達1億9000萬元。捐款人表示，關懷弱勢是一場不能中斷的愛心接力馬拉松，感謝市府妥善運用善款。

新北市府社會局表示，公益善心人士連續10年以「無名氏」名義捐贈善款，今年再度捐贈2000萬納入愛心大平台，累計捐款高達1億9000萬元。共嘉惠超過60萬名老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者弱勢族群。

社會局表示，無名氏今年在捐贈2000萬元支票時，附上簡單聲明強調，「關懷弱勢是一場不能中斷的愛心接力馬拉松」，他感謝市府團隊妥善運用善款，做出許多好成果。

市長侯友宜今天在市政會議中說，要堅持10年不變的善心和信念，非常難能可貴。無名氏因受10年前大陸商人陳光標來台高調行善事件影響，決定捐出1000萬元讓市府幫助弱勢，第2年加碼到2000萬元，持續至今。

侯友宜說，透過愛心大平台的媒介，已有善心人士2000多人捐2億餘元給平台，希望更多的愛心人士能加入，即時幫助需要被幫忙的人。

侯友宜表示，市府要將今年的2000萬元，持續推動敬老眼鏡及長春固齒塗氟計畫；為減輕家庭照顧壓力，推動高照顧負荷家庭緊急安心喘息服務；推動社區智慧照顧計畫，隨時追蹤長輩身體健康狀況；及弱勢學生建教合作圓夢獎助方案。（編輯：方沛清）1090115