企業最愛公私立大學出爐 台大及輔仁奪冠

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）人力銀行公布企業最愛大學調查，由台大及輔仁奪下公、私立大學冠軍；不過，人力銀行提醒，學歷光環大概一年後就會消散，建議新鮮人考取證照證明能力，增強職場競爭力。

1111人力銀行今天公布「2020企業最愛大學調查」，最受企業親睞的公立學校為台灣大學，亞軍則由成功大學拿下，其他依序則為政治大學、清華大學以及交通大學等。

最受喜愛的私立大學由輔仁大學重回冠軍寶座，中原大學排名第2，東吳大學排名第3，第4、第5則分別由逢甲大學以及淡江大學拿下。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，現在是台灣產業轉型的重要時刻，具有完整學系的綜合型大學，能夠給予在校生更多跨領域資源。

他說，台灣大學是規模最大的綜合性大學，根據英國泰晤士報最新高等教育特刊（THE），台大排名大幅提升50名，研究品質與影響力2項評比雙雙提升，在企業主心目中也名列前茅；成大則是南部學術重鎮，鼓勵學生跨領域學習，朝世界頂尖大學邁進。

至於私立學校排名，李大華說，輔仁大學睽違3年重新回到私校冠軍，輔大是少數擁有附屬醫院，系所幾乎涵蓋所有領域的綜合大學，雙主修及輔系學生數也是私立大學之最。

不過，學歷並非職場萬靈丹，調查指出，逾6成雇主認為學歷光環一年就會褪色，企業主更關心的是新鮮人是否具有熱誠與抗壓能力、溝通與合作以及統整與應變力；調查也發現，若新鮮人擁有語言、資訊與電腦以及財務會計等相關證照，將更受企業主喜愛。

李大華表示，新鮮人進入企業後評定表現的標準，不只是看看個人成績，而是整個團隊、公司的表現。此外，新鮮人需要以相關證照證明自己足以應付工作。

李大華指出，大學生在求學期間就透過產學合作，一面學習考照，一面將在校所學應用於職場，增加職場競爭力，企業也能透過產學合作延攬人才，達到雙贏。

為了解企業主進用人才偏好，1111人力銀行在去年10月16日至11月20日間進行調查，針對有選才、用才權力的企業主管以及人資進行抽樣調查，有效樣本為1940份，在信心水準為95%，抽樣誤差為正負2.22個百分點。（編輯：蘇志宗）1090117