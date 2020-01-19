春節結婚 20日至22日新人可提前指定登記日

（中央社記者顧荃台北19日電）內政部今天表示， 23日至29日為春節連假，新人若想在春節連假期間登記結婚，可提早3個辦公日，於20日至22日向全國任一戶政事務所辦理「指定」結婚登記日期。

內政部上午透過新聞稿表示，結婚登記日不限於辦公日，結婚登記除由當事人於登記當日親自到戶政事務所辦理外，可於結婚登記日前3日內，親自向戶政事務所辦理「指定」結婚登記日，戶政事務所會再依指定的日期，完成結婚登記。

內政部說，因此想在今年春節連假期間辦理結婚登記的新人，請提前於20日至22日，向戶政事務所辦理「指定」結婚登記日。

內政部表示，新人若無法提前3日辦理，而想要於連假期間親自到戶所登記結婚，將由各地方政府衡酌決定，是否開放民眾預約受理現場登記，請新人記得先電話洽詢欲前往的地方政府或戶政事務所，了解連假期間是否受理預約結婚登記，以免往返奔波。

另外，為因應春節入出國旅客增加，內政部推出「春節通關566方案」，也就是「同步開放5座科技通關場站」、「6項旅客通關服務」及「6項出國溫馨提醒」等3方面措施。

內政部說明，在「同步開放5座科技通關場站」方面，春節期間將在桃園國際機場第一、第二航廈、松山、高雄國際機場以及金門水頭港，新增試營運33座第三代最新自動查驗通關系統，新系統具有AI人工智慧學習、行進間臉部辨識、支援40種以上語音導覽，同步開放外國人於出境時可以使用。

「6項旅客通關服務」方面，今年春節期間，內政部移民署將增設WiFi出境回收箱、開設行動不便專檯、嬰幼兒隨行親子專檯、航班即將起飛通關專檯、人工查驗全數開滿檯及發放鼠年吉祥小紅包等6項服務。

「6項出國溫馨提醒」方面，移民署提醒，出國前要注意護照簽證效期、90年次出生尚未履行兵役的役男出境前應先申請核准、善加運用大眾運輸系統、提早辦理報到登機手續、多加利用自動查驗通關系統、配合非洲豬瘟防疫及避免感染武漢肺炎等

內政部強調，中國非洲豬瘟疫情未減，近來又發生武漢肺炎疫情，內政部將持續配合相關部會，協助加強國境防疫工作，提醒旅客勿自國外攜帶肉類製品入境，以避免違規受罰。（編輯：趙蔚蘭）1090119