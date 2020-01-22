武漢肺炎疫情升溫 柯文哲：當SARS處理就好

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台灣出現一例境外移入的武漢肺炎確診個案，台北市長柯文哲今天說，武漢肺炎是冠狀病毒，幾乎就是SARS的弟弟，將其當SARS處理即可，因台灣有過處理SARS的經驗，恐慌因素較少。

他也表示，台北市已協調萬芳醫院、新光醫院、馬偕醫院、市立聯合醫院（忠孝院區、仁愛院區及和平婦幼院區）、振興醫院、國泰醫院、台北榮民總醫院、台大醫院、三軍總醫院及台北長庚醫院等12家醫院，在春節期間開設類流感特別門診，會將發燒與未發燒患者分流。

由於武漢肺炎疫情升溫，全球累計病例數不斷增加，外界質疑中國隱匿病情，對此，柯文哲認為，這是台灣必須參加世界衛生組織（WHO）的理由，「台灣沒有理由被排除在世界的防疫體系之外」，坦言中國不讓台灣參加，就是不對。

柯文哲12日至22日赴歐洲考察，今天上午6時10分抵達桃園機場，10時在台北市政府11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

武漢肺炎疫情延燒，加上春節將至，各界關心台北市的防疫措施。柯文哲說，將武漢肺炎當作嚴重急性呼吸道症候群SARS來處理即可，強調台灣一定會出現案例，因台灣與中國仍有航班，「現在是出現時，能有效控制住，只能做到這樣」。

他說，台北市在春節期間有12家醫院開設類流感門診，隔離發燒與未發燒患者，「用這一套來處理就可以」。

柯文哲認為，當年SARS爆發時，台灣沒有遇過類似事件，恐慌的殺傷力較大，台北市聯合醫院和平院區才會封院，如今已有過類似經驗，恐慌因素就比較少。

他也呼籲，民眾在這段期間若非必要，絕對不要到武漢。（編輯：方沛清）1090122