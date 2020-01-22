醫師：台商若身體不適 最好不要移動在當地治療

（中央社記者范正祥台北22日電）武漢肺炎擴散備受關注，在大陸的台商如果有不舒服的症狀，台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民今天建議，最好不要移動，最好在大陸當地治療，武漢的醫療水準也是不錯的，大陸也累積不少經驗了。

民進黨立委邱泰源、台北市醫師公會、新北市醫師公會、中華民國醫師公會全國聯合會上午在立法院共同主辦「共同合作阻疫情．維護健康好過年」記者會。

邱泰源指出，政府已成立中央流行疫情指揮中心，全國也有約5萬名醫師在醫院和社區第一線迎接防疫挑戰，全民配合政府共同合作努力防疫，維護健康好過年。

談及如何防止武漢肺炎擴散，出席記者會的黃立民表示，民眾不要太緊張。他提醒，「盡量不要跟大陸回來的人接觸，當然這段期間絕對不要去大陸。」

黃立民表示，「聽說還有旅遊團要去武漢，這實在是不太聰明的舉動。」

他也提醒，戴口罩、備著乾洗手液，民眾去公共場合或與人接觸時盡量戴口罩，乾洗手液拿起來多洗幾次，每天如果有接觸到外面的環境就勤洗手，因為不管流感病毒或冠狀病毒都怕乾洗手液，能夠這樣做，基本上就很安全。

黃立民也提醒，居家環境要整理乾淨。他說，現在整個防疫負擔落在醫院，疾管署有非常好的規畫，醫護人員也應注意自己的安全。黃立民表示，把這些事情都做好，應該這個春節不會那麼難過。

另外，與會的衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥指出，中央流行疫情指揮中心過年期間不休息，隨時有疫情變化都會向民眾報告。

衛福部醫事司司長石崇良表示，進入春節長假，醫療體系面臨流感高峰期，加上大陸疫情變化，目前醫院都已有所整備，也已做好醫護人員輪班安排及備援，民眾不用擔心。

他也呼籲，民眾如果有不舒服的症狀，無論有沒有到過大陸，都請戴上口罩，就醫時就戴上口罩，等待醫師診察和確診，防疫最重要還是戴口罩和勤洗手，也做好自我健康管理。

面對媒體詢問，在大陸的台商如果有不舒服的症狀，但又想要回台過年怎麼辦？黃立民認為，最好不要移動，最好在大陸當地治療，武漢的醫療水準也是不錯的，大陸也累積不少經驗了。如果一定要回來，也應該在很好的保護措施之下。（編輯：蘇龍麒）1090122