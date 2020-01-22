武漢肺炎台灣確診 北市公車捷運展開防疫

（中央社記者梁珮綺台北22日電）武漢肺炎疫情升溫，台灣也出現首例境外移入確診個案，台北市政府針對公車、捷運展開防疫措施，如要求公車駕駛戴口罩、出車前量體溫；北捷則加強車站、車廂消毒頻率。

世界衛生組織（WHO）警告，武漢肺炎可能有「持續人傳人」的現象，疫情也已蔓延到其他國家，包括台灣已出現首例境外移入確診個案，台北市政府今天下午立即召開應變小組會議，強化各局處合作應變整備，以有效防堵疫情。

公運處主秘楊欽文表示，已通知公車業者要採購足夠份量的口罩，要求公車駕駛務必配戴，即日起，駕駛在出車前也要量體溫，公車也會加強清潔。他說，同步也在停車場、公車亭智慧型站牌輸入宣導文字，呼籲民眾要小心。

台北捷運公司則表示，針對旅客接觸較頻繁的設備如廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯、樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次。

北捷表示，列車車廂也提升消毒頻率至每週2次以上，以稀釋漂白水，加強施作於立柱、拉把、座位等處。

此外，北捷也運用跑馬燈、月台電視、燈箱、「台北捷運Go」App及廣告看板等宣導工具，提醒旅客勤洗手，如感冒或身體不適也要配戴口罩。（編輯：張銘坤）1090122