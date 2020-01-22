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武漢肺炎疫情 蘇貞昌：政府嚴格把關國人勿恐慌

最新更新：2020/01/22 17:41
行政院長蘇貞昌（前中）22日下午在基隆市長林右昌（前左）等人陪同下到基隆燈塔視察，談到武漢肺炎疫情，蘇貞昌表示，呼籲民眾不要恐慌，為了大家的健康，政府會嚴格把關。中央社記者王朝鈺攝　109年1月22日
行政院長蘇貞昌（前中）22日下午在基隆市長林右昌（前左）等人陪同下到基隆燈塔視察，談到武漢肺炎疫情，蘇貞昌表示，呼籲民眾不要恐慌，為了大家的健康，政府會嚴格把關。中央社記者王朝鈺攝　109年1月22日

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）武漢肺炎疫情升溫，台灣已有一名台商確診，行政院長蘇貞昌今天下午前往基隆燈塔視察時接受媒體聯訪表示，呼籲民眾不要恐慌，為了大家的健康，政府會嚴格把關。

蘇貞昌說，武漢肺炎有向外擴散趨勢，其實從一發生時行政院就有專案小組緊盯，隨著疫情的掌握依法成立各級管制中心、應變中心，昨天第一例確診出來，請國人放心，這個人從飛機上就隔離，救護車直接送到隔離病房，一切都在掌控中。

他表示，總統蔡英文特別就武漢肺炎議題主持國安會議，政府早有準備，包括口罩、醫護用具和隔離病床等都足夠，請國人放心，也請國人特別注意，政府對疫情也能夠掌控。

他說，若發現身體有任何異狀，請立刻戴口罩就醫，並告訴醫生旅遊史，如果是一般情形可能只是感冒或流感，不是武漢肺炎，請大家不要恐慌。不過，如果身體羸弱的民眾，盡量不要到人多的公共場合。

蘇貞昌表示，政府也與世界衛生組織（WHO）聯絡，甚至和中國大陸也有提出要求，為了大家的健康，政府會嚴格把關，請大家不要驚慌，也請注意健康，並配合防制措施，「相信我們都能保平安」。

蘇貞昌說，從武漢來的班機都會派員直接到飛機上進行防疫檢測，至於出國旅客，本來就有體溫檢測，昨天他特地到桃園機場視察檢測路線，目前運作良好，政府都有嚴格把關。

蘇貞昌說，呼籲國人對於有發生疫情的城市，沒必要盡量不必前往，昨天他在機場也交代交通部透過觀光局向旅行社和導遊宣導，如非必要不必前往武漢，隨著疫情的變化，政府也會有各種旅遊的要求，也請國人配合。（編輯：張銘坤）1090122

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